Capturan a un hombre que habría asesinado a otro por robarlo en Melgar, Tolima

Tolima

Como Juan Carlos Peña fue identificado el hombre capturado en las últimas horas como el presunto responsable de asesinar a otro ciudadano para robarlo, en hechos ocurridos el 12 de septiembre de 2015 en la vereda Bombotes de Melgar, Tolima.

Según la Fiscalía General de la Nación, Juan Carlos Peña agredió a la víctima con un arma cortopunzante en medio de un hurto cometido dentro de un establecimiento comercial.

“La policía judicial logró la recolección de elementos materiales probatorios, tales como prendas de vestir con rastros de sangre, documentos personales quemados, un celular, una memoria USB y un parlante, que permitieron relacionar a este hombre con el crimen”, señaló el ente acusador.

El presunto atacante huyó del municipio hacia otra ciudad para evadir la investigación de las autoridades, y su captura se produjo más de una década después.

La orden de captura se hizo efectiva durante un procedimiento de revisión de antecedentes realizado por la Policía Nacional en el barrio Sucre de Cali, Valle del Cauca, donde los uniformados se percataron del requerimiento en su contra.

Un fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.