Transportadores de ruta interdepartamental afectados por extorsiones

Norte de Santander

Luego de la incineración de un bus de ruta interdepartamental en la zona limítrofe de los dos Santanderes, los transportadores de rutas interdepartamentales expresaron su preocupación por la inseguridad que se esta presentando en la carretera Central.

La presencia de integrantes del ELN ha generado alertas por los ataques que se han venido presentando contra una de las dos empresas al parecer por situaciones extorsivas.

Uno de los representantes del sector dijo a Caracol Radio que “volvemos a sentir el miedo, porque ya se están presentando situaciones de riesgo en el transporte motivadas por las exigencias de dinero que se están haciendo a los propietarios de las empresas”.

Indicó que la zona de Málaga es un lugar neurálgico y pese a que en mas de tres oportunidades se han presentado brotes de inseguridad, no se han hecho medidas efectivas en materia de seguridad.

Finalmente señaló el vocero que con el anuncio del gobierno nacional de volver a activa el Plan Meteroro en las vías nacionales se espera que los brotes de inseguridad se acaben teniendo en cuenta la violencia que ha afectado ese gremio.