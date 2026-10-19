Incendio en Cúcuta completa tres días y afecta hasta 40 hectáreas consumidas

Cúcuta.

Un incendio forestal que comenzó la noche del viernes 16 de octubre en el cerro Tasajero, en zona rural de Cúcuta, completa tres días de atención por parte de los organismos de socorro.

La emergencia se registra en el sector de las antenas de la Aeronáutica Civil y ha afectado, de manera preliminar, entre 30 y 40 hectáreas de vegetación nativa y bosque tropical húmedo.

Durante el sábado y el domingo, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cúcuta, con el apoyo de integrantes de la Defensa Civil y el acompañamiento de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, adelantaron labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras áreas.

La Secretaría de Gestión del Riesgo mantiene la coordinación con los organismos de socorro para atender la emergencia y hacer seguimiento a su evolución.

Hasta el momento, la estimación del área afectada es preliminar y corresponde a la evaluación realizada en el lugar.

La situación se presenta mientras Norte de Santander permanece en alerta roja por posibles incendios de cobertura vegetal, de acuerdo con el reporte citado del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a evitar las quemas, no arrojar colillas de cigarrillos ni otros elementos que puedan provocar fuego en zonas de vegetación y reportar oportunamente cualquier columna de humo o conato de incendio a los organismos de socorro.

Además, recordaron que se mantiene vigente la prohibición de quemas controladas en el departamento, como parte de las medidas para prevenir nuevas emergencias.