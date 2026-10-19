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19 oct 2026 Actualizado 14:26

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Trancones y lluvias: el dolor de cabeza los padres y alumnos que estudian a las afueras de Bogotá

Varios niños han tenido que estar hasta más de tres horas dentro de un carro para poder llegar a sus casas.

Foto: Ciudadanos en Filandia registraron en fotos y videos los trancones vehiculares.

Foto: Ciudadanos en Filandia registraron en fotos y videos los trancones vehiculares.

Foto: Ciudadanos en Filandia registraron en fotos y videos los trancones vehiculares.
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En las últimas semanas, en Bogotá y Cundinamarca se han presentados fuertes lluvias que han generado caos en la movilidad, con trancones interminables.

Estos problemas de movilidad afectan a millones de personas, entre ellas, a los niños y jóvenes que estudian a la afueras de Bogotá y que, en un recorrido de tardaba tres horas, incluso han tardado cinco o seis.

Es el caso de Jenny Pantoja, quien denuncia que una ruta que cubría el trayecto Chía- Mosquera y que, terminó desviada por La Vega debido a los trancones, lo que generó un retraso de más de cinco horas en la llegada de su hija a casa.

“Mi hija llegó sobre las 8:45 pm cuando normalmente llega a las 3:45 pm Es una niña de 8 años ! Por favor es importante que no los desvíen no es justo con ellos no más cierres en Siberia !!”, denunció la mujer.

Ante la situación, Caracol Radio se comunicó con las autoridades en Movilidad del departamento, que aseguraron que justo el pasado 13 de octubre hubo tránsito inusual de vehículos de carga. Por esta razón, la Policía de Tránsito tuvo que hacer cierres y regular el tráfico para lograr descongestionar el punto.

Además, aseguraron que, la situación se debió al represamiento de algunos vehículos que no pudieron movilizarse durante el puente festivo.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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