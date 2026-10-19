Secretario de Tránsito de Ocaña, Norte de Santander, denuncia agresión durante procedimiento vial

Norte de Santander.

El secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Enrique Armando Noguera, denunció haber sido agredido físicamente por dos hombres luego de un procedimiento de inmovilización vehicular.

El funcionario, quien asegura haber recibido amenazas previas por su labor, reconoció que respondió a la agresión y pidió disculpas públicas por su reacción.

En entrevista con Caracol Radio, Noguera explicó que los hechos comenzaron el viernes, hacia las 11:50 de la mañana, cuando dos personas llegaron a las instalaciones donde funciona el patio de vehículos inmovilizados, ubicado en la terminal de transporte de Ocaña, para hacer un reclamo.

Según su versión, los hombres patearon el portón del lugar y amenazaron con incendiar las instalaciones donde permanecen las motocicletas inmovilizadas.

El funcionario indicó que conoció lo sucedido posteriormente y que, cuando salía de la dependencia, uno de sus compañeros le advirtió que dos hombres en una motocicleta lo estaban buscando.

Ante esta situación y debido a las amenazas que afirma haber recibido con anterioridad a través de redes sociales, decidió sacar su celular para grabar lo ocurrido e informar al secretario de Gobierno y a la policía.

“En ese ejercicio de yo sacar el celular, una de estas personas se da cuenta, se regresa, yo me bajo de mi motocicleta, me dice un poco de improperios y saca la mano para darme un golpe en la cara. Yo respondo a esa agresión inicial y los compañeros tratan de protegerme porque eran dos personas las que me estaban agrediendo”, relató Noguera.

El secretario también afirmó que una funcionaria de la dependencia resultó agredida cuando pidió que llamaran a la Policía.

El episodio quedó registrado en imágenes que circularon durante el fin de semana en redes sociales.

Frente a su actuación, el funcionario reconoció su reacción y manifestó arrepentimiento. “Es un hecho lamentable que uno tenga que soportar estas situaciones por unas personas que no sepan dialogar, sino que van a pegarle a uno por la cara. Y, pues, obviamente, arrepentido y pido excusa a la opinión pública por esta situación”, expresó.

Noguera aseguró que las agresiones verbales y físicas durante los procedimientos de tránsito son una preocupación recurrente y advirtió que estas situaciones dificultan el trabajo de las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de movilidad.

El funcionario defendió la continuidad de los controles y señaló que en Ocaña se han registrado 15 personas fallecidas en siniestros viales.

Según explicó, entre las conductas que generan preocupación están conducir sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), sin revisión técnico-mecánica, en contravía o sin casco de protección.

“Hay que aplicar la sanción establecida en la ley y, obviamente, hacemos el tema pedagógico; pero, sin embargo, la gente es renuente y siempre el tema es responder con este tipo de agresiones físicas, agresiones verbales”, sostuvo.

Finalmente, el secretario reiteró sus disculpas a la ciudadanía y manifestó su preocupación por las condiciones en las que debe ejercer sus funciones.