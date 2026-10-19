Cucuteños dieron respaldo a la fuerza rosa

Cúcuta

Más de ochocientas personas participaron en una gran convocatoria realizada por la fuerza rosa para promover una campaña de concientización frente al cáncer de mama.

En una carrera rosa, mujeres, hombres, adolescentes y niños dieron respuesta a la convocatoria que estuvo cargada de emotividad y de acompañamiento para mujeres resilientes.

Andrea Antolínez directora de la Fundación Rosa dijo a Caracol Radio “agradecemos a todas las personas que día a día nos dan su mano, que entienden la labor y la responsabilidad frente a este trabajo que hacemos diariamente y de manera permanente por nuestras mujeres”.

Indicó la líder que los cucuteños fueron muy generosos, y respaldaron la iniciativa que además de una integración fue un momento para compartir con todas las mujeres guerreras y luchadoras que han vivido sus experiencias y que a través del deporte se vinculan a promover acciones preventivas, de cuidado y de masiva participación.

La actividad, la carrera de la Fuerza Rosa se desarrolló en El Malecón de la ciudad de Cúcuta y a través de 5K y 7K cientos de personas participaron en la convocatoria Rosa.