Movilidad Bogotá tras protestas HOY 18 de octubre Museo Nacional EN VIVO 🔴: cierres viales y más

En la tarde de este domingo 18 de octubre se registraron nuevas manifestaciones frente al Museo Nacional de Colombia, ubicado sobre la carrera Séptima, en Bogotá. Las movilizaciones se producen en medio de la controversia por la solicitud del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella de retirar 30 piezas de la colección del museo.

Las protestas comenzaron el sábado y han reunido a representantes de distintos sectores sociales, líderes y ciudadanos que han expresado su rechazo a la decisión sobre las piezas. La controversia ha generado un debate sobre la representación de la historia del país y la presencia de elementos relacionados con procesos sociales y políticos en los espacios culturales.

Durante la jornada de este domingo, las manifestaciones también ocasionaron afectaciones en la movilidad de la capital, especialmente en corredores viales del centro de la ciudad.

Protestas HOY en Bogotá: movilidad minuto a minuto