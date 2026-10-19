Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: más de 190.000 hogares recibirán pagos en octubre

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, inició un nuevo ciclo de pagos de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), estrategia que brinda apoyo económico a hogares y personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Durante octubre, más de 190.000 hogares recibirán transferencias mediante los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación, que benefician a más de 740.000 personas.

Adicionalmente, más de 270.000 personas reciben estos apoyos a través de los componentes dirigidos a jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. En el caso de la comunidad emberá que retornó a sus territorios, la entidad informó que los pagos correspondientes ya finalizaron.

¿Cuánto dinero destinará el Distrito?

Para este ciclo de octubre, Bogotá destinará más de $45.000 millones en transferencias monetarias. Con estos pagos, la inversión acumulada en lo corrido de 2026 supera los $435.000 millones.

La estrategia busca contribuir a la atención de necesidades esenciales y brindar mayor autonomía económica a las personas y hogares beneficiarios.

¿Cómo se pueden recibir los pagos?

Las transferencias se realizarán de manera escalonada a través de las billeteras digitales dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. También estarán disponibles mediante giros en los puntos Efecty.

Una vez los recursos estén disponibles, los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la notificación correspondiente.

Pagos para personas mayores

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que los pagos de Ingreso Mínimo Garantizado dirigidos a las personas mayores se encuentran al día. Con el ciclo de octubre, esta población completa el décimo pago del año, de acuerdo con el cronograma establecido.

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