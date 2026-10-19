Japón probará misiles de largo alcance en un ejercicio militar en conjunto con Estados Unidos

Este lunes, 19 de octubre, por primera vez, colaborará con Estados Unidos misiles de largo alcance que serán desplegados fuera de su base en medio de la tensión de relaciones con Pekín.

Los enfrentamientos entre ambos países han sido históricamente tensos y en los último años se ha deteriorado más después de que la primera ministra de Japón Sanae Takaichi, afirmara en 2025 que Tokio podría intervenir en caso de un ataque chino contra la isla de Taiwán, que Pekín reclama como propia.

Esta alianza, fue diseñada en 1985 como un adiestramiento bilateral entre las Fuerzas de Autodefensa de Japón y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, esta práctica tiene como propósito incrementar la operación táctica, elevar la preparación para el combate y demostrar la determinación de la alianza para garantizar la estabilidad regional ante posibles riesgos aéreos.

El ejercicio militar que se llevará a cabo este 19 hasta el 29 de octubre será llamado “Keen Sword” y estará doblegándose en distintas partes de Japón, será uno de los ejercicios más grandes jamás realizados entre los dos aliados. En él participarán unos 45.000 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa japonesas y 12.000 soldados estadounidenses.

La operación estará a cargo del Almirante Tateki Tawara, comandante del mando de operaciones conjuntas de Japón, y del Almirante Steve Koehler, comandante de la Flota del Pacífico de EE.UU.

Asimismo, la actividad contará con la presencia de observadores y participantes de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda y Filipinas, destacando el despliegue de un avión de exploración P-8 Poseidón entre otros aviones militares.

Los misiles se desplegarán en un terreno de entrenamiento de esa isla. El proyectil tiene un alcance de 1.000 kilómetros, por lo que puede llegar a aguas cercanas a Taiwán.

Es la primera vez que los misiles de largo alcance tipo 25 se desplegarán fuera de su base en la prefectura de Kumamoto, en la isla meridional de Kyushu, desde su llegada allí a principios de este año.