“Macron niega la realidad de las necesidades sociales”: diputado de partido de izquierda francés LFI

Las masivas protestas en Francia han producido escenas caóticas en ciudades como París, con reportes que indican que más de 2.000 personas han sido detenidas y entre 600 y más de 1.000 policías y agentes de seguridad heridos.

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Para conocer más sobre las causas subyacentes detrás del descontento social, Julio Sánchez Cristo habló en 6AM W de Caracol Radio con Pierre-Yves Cadalen, diputado del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), que ha manifestado su respaldo a las movilizaciones.

¿Tiene la izquierda responsabilidad de los disturbios como dice Macron?

De acuerdo con Cadalén, el Gobierno francés tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de las políticas públicas que han llevado al descontento social. Además, señala el diputado, Macron ha evitado dar respuestas claras ante las problemáticas sociales expresadas en la movilización.

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“El presidente Macron no dijo nada sobre educación, salud, sobre la necesidad de construir un futuro digno y de invertir en nuestros servicios públicos. La responsabilidad del presidente es doble: responsabilidad política por la situación en la cual se encuentra el país y, por otra parte, hay un problema obvio de respuesta policial a un problema político”, expresó.

Según Pierre-Yves Cadalen, resulta “absurdo” que el presidente culpe a la izquierda francesa por el caos que se vive en las calles y negó cualquier tipo de fomento hacia las acciones violentas como incendios y saqueos que se vieron el pasado fin de semana.

“No tenemos ninguna responsabilidad en el hecho de que haya 10 millones de pobres en el país; el presidente niega la realidad de las necesidades sociales. El Gobierno y la derecha no encuentran un sentimiento popular porque todo el país sabe que hay un fracaso total de las políticas lideradas por Emmanuel Macron”, manifestó el político.

¿Son los disturbios consecuencia de la migración, como han señalado algunos líderes políticos?

Cadalen rechazó las declaraciones de líderes políticos como los primeros ministros de Hungría y Polonia, además del mismo Donald Trump, quienes han culpabilizado al fenómeno migratorio en Francia por la magnitud de los disturbios.

“Eso es una locura de la extrema derecha fascista de Trump; no hay ninguna relación establecida. Son los fantasmas de una derecha que quiere dividir el país y proteger a los más ricos”, sentenció.

¿Habrá más manifestaciones en Francia en los próximos días?

Frente al anuncio de nuevas reuniones que asumirá el presidente Macron para llevar propuestas ante el malestar social, el diputado de LFI señaló que ya hay fecha para nuevas marchas, puesto que el descontento seguirá hasta que no se tengan respuestas claras del Gobierno.

“Los sindicatos han llamado a otra marcha el 5 de noviembre. Así que él tiene también tiempo para aportar una respuesta directa y está la oportunidad del presupuesto estatal que está conversando ahora en la Asamblea Nacional”, sentenció Cadalen.

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