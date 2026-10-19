Lula y Flávio Bolsonaro chocan en un debate por las sospechas de corrupción de sus entornos

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro protagonizaron este domingo un tenso cruce de acusaciones de corrupción en el primer cara a cara televisado entre ambos, con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Los dos candidatos se atacaron mutuamente y se interrumpieron durante el primer debate en esta campaña electoral, retransmitido en la cadena Band, con las sospechas que pesan sobre algunos de sus allegados.

“La mentira es el fuerte de la familia Bolsonaro”, lanzó el dirigente progresista.

“Tu nariz está creciendo, Lula. Ten cuidado», respondió el candidato del ultraderechista Partido Liberal (PL), cuando Lula le instó a explicar la millonaria suma de un banquero encarcelado para supuestamente financiar una película sobre el padre de su adversario, el expresidente Jair Bolsonaro.

El caso de Daniel Vorcaro en medio del debate

El candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT) citó así los millonarios pagos de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, en el epicentro de un escándalo financiero que ha salpicado a multitud de autoridades brasileñas y al entorno de los Bolsonaro.

La investigación apunta a que Flávio Bolsonaro negoció con Vorcaro unos 134 millones de reales (26 millones de dólares / 23,5 millones de euros) para financiar la producción de la película ‘Dark Horse’, que cuenta la vida del líder ultraderechista detenido y que aún no tiene fecha de estreno.

Una de las hipótesis es que ese dinero sirvió para financiar la estancia del hermano de Flávio, Eduardo Bolsonaro, en Estados Unidos, donde promovió con altos representantes de la Casa Blanca sanciones económicas a Brasil por el juicio a su padre, sentenciado por intento de golpe de Estado.

En este contexto, Lula dijo a Flávio Bolsonaro que su hermano, condenado por el Supremo brasileño por coacción a los magistrados que juzgaron a su padre por golpismo, «huyó a Estados Unidos para conspirar contra Brasil».

“Ustedes están traicionando a la patria y serán juzgados por ello”, aseveró el jefe de Estado.

La respuesta de Bolsonaro

Bolsonaro respondió con las tres investigaciones abiertas contra el primogénito de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, más conocido como Lulinha, por supuesto tráfico de influencias en el Gobierno de su padre.

“Usted protege a su hijo. Su Gobierno se convirtió en un mercadeo de negocios (…) Sus gobiernos siempre estuvieron marcados por la corrupción", atacó el senador, quien también pidió a Lula que se calmara.

“Solo estoy restregándote algunas verdades a la cara, respétame”, le espetó.

En otro momento, Bolsonaro le pidió que se quedara a su lado, a lo que Lula respondió: «No quiero quedarme cerca de ti, quiero tomar distancia con milicianos…», en alusión a los supuestos nexos de la familia Bolsonaro con parientes de miembros de grupos paramilitares de Río de Janeiro.

Lula vincula a Bolsonaro con Milei y Trump; este lo relaciona a Ortega y Maduro

En el mismo debate, el presidente Lula vinculó a su contrincante con los mandatarios de Argentina, Javier Milei, y de EE.UU., Donald Trump, y por su parte, el opositor respondió relacionando a su adversario con el jefe de Estado nicaragüense, Daniel Ortega, y con el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

Lula le dijo a Bolsonaro que es «amigo» de Milei y le preguntó si pedirá prestada la «motosierra» del presidente argentino para aplicar los mismos recortes presupuestarios en Brasil.

“Eres amigo de Milei. ¿Has seguido cómo está Argentina? ¿Vas a seguir el modelo de Milei?“, interpeló Lula al candidato del Partido Liberal (PL).

Bolsonaro respondió diciendo que si gana las elecciones, el próximo 25 de octubre, va a «dar un tijeretazo en la corrupción» del Gobierno de Lula.

También aprovechó para relacionar a Lula con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y con el depuesto mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, «que está preso» y con el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, con quien Lula trató de intermediar para alcanzar una propuesta de paz hace más de una década, que a la postre fue ignorada por la administración de Barack Obama.

Los candidatos coinciden en la preocupación por la seguridad

Sin embargo, los dos candidatos coincidieron en su preocupación por la seguridad del país y presentaron sus propuestas en el primer debate electoral televisado, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que fue el primero en responder, prometió declarar la guerra al «narcoterrorismo», a partir de enero, si gana las elecciones, y aseguró que va a recuperar «cada metro, cada calle, cada barrio, cada ciudad y cada territorio que haya sido tomado del pueblo brasileño» por las organizaciones criminales.

El candidato del Partido Liberal defendió el endurecimiento de las penas y aseguró que los líderes de esas organizaciones podrán pasar hasta ochenta años en prisión y dijo que los delincuentes «van a estar presos o a ser neutralizados».

Bolsonaro acusó al Gobierno de Lula de aplicar una «política de excarcelación» que permite que delincuentes peligrosos vuelvan a las calles por falta de plazas en las cárceles.

Lula defiende la ley antifacciones

Lula, por su parte, reprochó a su rival por no haber votado a favor de la reforma constitucional de seguridad pública que envió al Congreso en marzo del año pasado, con la que busca ampliar la capacidad de actuación del Gobierno en un área cuya responsabilidad recae principalmente en las regiones.

El líder progresista afirmó que los gobiernos regionales han fracasado en el combate a la delincuencia y defendió la ley antifacciones aprobada durante su mandato, que endurece las penas para los integrantes de organizaciones criminales.

Lula aseguró que, si el Senado aprueba la reforma que él propone, creará de inmediato un Ministerio de Seguridad Pública para coordinar la actuación contra el crimen del Gobierno y de los ejecutivos regionales y municipales.

“Vamos a liberar los territorios para las comunidades”, afirmó el mandatario, que prometió combatir tanto a los delincuentes que actúan en los barrios como a quienes hacen parte de las estructuras criminales desde posiciones de poder y viven en condominios de lujo.

El primer debate presidencial organizado por la cadena Band se realizó una semana antes de la segunda vuelta electoral, que el próximo domingo 25 de octubre definirá quién asumirá la jefatura del Estado brasileño.

Bolsonaro salió victorioso en la ronda electoral inicial con un 47 % de los votos frente a un 45 % alcanzado por Lula.