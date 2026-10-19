Primer ministro de Albania se niega a dimitir y las protestas entran en su sexto día

Riot police officers take cover from molotov cocktails thrown by protesters during an anti-government demonstration in central Tirana on October 18, 2026, as protests continued for a sixth consecutive day over university conditions and demands for the resignation of Albania's Prime Minister. Albanian police fired water cannon and tear gas on October 18, 2026, as violent anti-government protests entered a sixth day and Prime Minister rejected demonstrators demands that he resign. (Photo by Armend NIMANI / AFP) / ARMEND NIMANI

La policía albanesa lanzó cañones de agua y gases lacrimógenos el domingo, mientras las violentas protestas antigubernamentales entraban en su sexto día y el primer ministro Edi Rama rechazaba las exigencias de los manifestantes para que dimitiera.

Desde el martes, miles de personas exigen en Tirana la renuncia de Rama y protestan contra las condiciones de estudio, las elevadas matrículas en la universidad y la corrupción.

Cientos de manifestantes se reunieron de nuevo al mediodía frente al Ministerio de Educación y corearon “Rama, dimite”, en medio de un tenso enfrentamiento con la policía.

En un vídeo emitido de más de una hora de duración, Rama descartó dimitir, afirmando que las protestas son “obra de una mano externa”.

Tras el intento de la policía de dispersar a la multitud, las protestas se extendieron por el centro de la ciudad, derivando en enfrentamientos violentos que se prolongaron durante horas.

Los manifestantes prendieron fuego a contenedores de basura en las calles, destrozaron ventanas —incluidas las de la sede del gobernante Partido Socialista— y quemaron una comisaría de policía y la entrada del Ministerio del Interior.

Los disturbios se extendieron a las principales avenidas y plazas, donde los manifestantes lanzaron piedras, cócteles molotov y fuegos artificiales, mientras la policía respondía con balas de goma y gases lacrimógenos.

La escritora y activista Lura Elezi, de 38 años, dijo que se manifestaba “por una vida mejor, por el Estado de derecho y contra la criminalidad y la corrupción”.

Según el Ministerio de Salud, 28 personas resultaron heridas el domingo: 19 agentes de policía, cuatro manifestantes, cuatro transeúntes y un periodista.

Desde el martes, 272 personas han resultado heridas en los enfrentamientos, incluidos 169 agentes de policía, según el ministerio.

Antes de la protesta, las tiendas y oficinas del centro de la ciudad aseguraron sus puertas y ventanas con persianas metálicas. En tanto, trabajadores municipales retiraron adoquines para evitar que los manifestantes los utilizaran.