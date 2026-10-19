Llevar el carro al taller cuesta cada vez más: reparaciones suben 10,49%

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El mantenimiento y la reparación de vehículos en Colombia registraron una inflación anual del 10,49% en septiembre de 2026, superando en 4,20 puntos porcentuales la inflación nacional, que se ubicó en 6,29%. En pocas palabras, llevar el carro al taller cada vez está más costoso según el Radar de las Autopartes de ASOPARTES, elaborado en alianza con el Centro Virtual de Negocios (CVN).

De acuerdo con el gremio, se evidencia un comportamiento desigual en los costos asociados al sector automotor: mientras los servicios de taller continúan encareciéndose, algunas categorías de repuestos presentan reducciones en sus precios.

“El comportamiento de los precios evidencmáia que el mantenimiento de los vehículos enfrenta presiones superiores a la inflación nacional, mientras algunas categorías de repuestos registran reducciones”, señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente ejecutivo de ASOPARTES.

¿Qué subió y qué bajó de precio?

Entre las categorías analizadas, el mantenimiento y la reparación de vehículos registraron el mayor incremento anual, seguidos de los servicios de latonería y pintura, con 5,38%, y la compra y cambio de aceite, con 4,94%.

Otros productos y servicios también presentaron aumentos, aunque menores:

Productos de limpieza y conservación de vehículos: 2,39%.

Aditivos, valvulinas y refrigerantes: 1,58%.

En contraste, algunas autopartes registraron reducciones. Las llantas, neumáticos y rines bajaron 3,24% anual, mientras que otras piezas de repuesto disminuyeron 0,40%.

Los costos de taller siguen bajo presión

El comportamiento mensual de septiembre también mostró diferencias entre las categorías. La compra y el cambio de aceite aumentaron 0,55%, seguidos de otras piezas de repuesto, con 0,44%, y los servicios de mantenimiento y reparación, con 0,36%.

Por su parte, los productos de limpieza y conservación disminuyeron 0,71%; las llantas, neumáticos y rines bajaron 0,57%, y los aditivos y refrigerantes registraron una caída de 0,07%.

Según ASOPARTES, el encarecimiento de los servicios podría estar relacionado con factores como la mayor tecnificación de los talleres, la necesidad de personal especializado y los costos operativos.

“Este escenario reafirma la importancia de fortalecer la formación técnica, la productividad y la competitividad del sector, garantizando servicios de calidad para los propietarios de vehículos”, afirmó Pineda Osorio.