Alias ‘Paciencia’ habría huido con $10.000 millones de disidencias FARC de ‘Mordisco’

Una presunta crisis financiera sacude a la estructura Carlos Patiño, al servicio de alias “Iván Mordisco”, en el Cauca. Información de inteligencia militar advierte que alias ‘Jhonatan’ conocido como ‘Paciencia’c segundo cabecilla y responsable de las finanzas de esta organización armada ilegal, habría abandonado las filas junto con su compañera sentimental, alias ‘Maryuri’, llevándose aproximadamente 10.000 millones de pesos.

El informe de inteligencia señala que “más de 400 familias estarían confinadas en Huisitó y El Tambo por amenazas de la estructura Carlos Patiño”. Según la información recopilada mediante interceptaciones técnicas, testimonios de fuentes humanas y datos aportados por personal infiltrado, los integrantes de esta organización estarían buscando a ‘Paciencia’ casa por casa y obligando a los habitantes a entregar información para localizarlo.

Los recursos que presuntamente se habría llevado estaban destinados al pago de los integrantes de la organización y a la financiación de acciones violentas en el suroccidente colombiano. La desaparición del dinero habría generado preocupación entre los mandos de la estructura, al punto de que Iván Mordisco habría ofrecido un ascenso dentro de la organización a quien consiga ubicar al responsable financiero.

De acuerdo con el reporte, los integrantes de la Carlos Patiño estarían realizando retenes, revisando teléfonos celulares y otros elementos que puedan aportar información sobre el paradero de alias ‘Paciencia’. La hipótesis de los armados sería que el hombre habría dejado parte del dinero guardado en viviendas de la región mientras consigue un lugar seguro para esconderse.

De guerrillero raso a manejar miles de millones

La información de inteligencia indica que alias ‘Paciencia’ habría ingresado a la estructura Carlos Patiño en 2021, cuando comenzó su trayectoria criminal como integrante de la compañía “Fray León”, en zona rural de El Tambo, Cauca.

Con el paso de los años habría asumido responsabilidades de mando en Balboa y Patía, municipios donde se le atribuye participación en ataques contra tropas del Ejército Nacional y otras acciones violentas.

Durante 2025 habría estado vinculado a atentados en la vía Panamericana y al ataque contra militares en el sector de Guadualito, en Balboa, donde fue secuestrado un soldado profesional. Su ascenso dentro de la organización lo habría llevado a asumir responsabilidades financieras y, posteriormente, a convertirse en el segundo cabecilla.

En septiembre de 2026 también habría participado en hechos relacionados con el homicidio del soldado profesional Idel José Torres Herrera, así como en la lectura de un comunicado sobre la entrega de su féretro al Comité Internacional de la Cruz Roja. Las responsabilidades penales que se le atribuyen deberán ser establecidas por las autoridades judiciales.

¿Está perdiendo fuerza la estructura Carlos Patiño?

La presunta fuga de alias ‘Paciencia’ ocurre en medio de cambios en la organización criminal. Según la valoración de las fuentes de inteligencia, después de la salida de figuras como alias ‘Kevin’ y alias ‘Jovany’ de sus posiciones de liderazgo, la estructura Carlos Patiño habría experimentado una pérdida de cohesión y capacidad de acción.

Las mismas fuentes sostienen que la estructura Jaime Martínez estaría asumiendo un mayor protagonismo en la ejecución de acciones violentas en el suroccidente del país. Sin embargo, no se dispone de un balance operacional comparativo que permita confirmar que la Carlos Patiño tenga actualmente una menor capacidad armada o que la Jaime Martínez concentre la mayoría de los ataques.

La presunta desaparición de alias ‘Paciencia’ plantea nuevos interrogantes sobre la estabilidad de la organización y su capacidad para mantener el control de los recursos que sostienen sus actividades ilegales.

Una fuga que podría afectar las finanzas criminales

La eventual pérdida de 10.000 millones de pesos representaría un golpe financiero para la estructura Carlos Patiño si se confirma que el dinero estaba destinado al pago de sus integrantes y a la financiación de operaciones criminales.

La situación se presenta mientras las Fuerzas Militares mantienen operaciones en el Cañón del Micay, Cauca, una región estratégica en la que las estructuras armadas ilegales buscan sostener sus economías ilícitas y ejercer control sobre las comunidades.