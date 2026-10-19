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19 oct 2026 Actualizado 11:57

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A golpes terminó procedimiento de tránsito que involucró al secretario de Movilidad de Ocaña

Videos muestran el enfrentamiento entre Enrique Noguera, funcionarios y varios particulares.

A golpes terminó procedimiento de tránsito que involucró al secretario de Ocaña. / Foto: Redes sociales.

A golpes terminó procedimiento de tránsito que involucró al secretario de Ocaña. / Foto: Redes sociales.

A golpes terminó procedimiento de tránsito que involucró al secretario de Ocaña. / Foto: Redes sociales.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Una intervención de tránsito terminó en una riña en la que se vieron involucrados el secretario de Movilidad y Tránsito de Ocaña, Armando Enrique Noguera, varios funcionarios de esa dependencia y trabajadores de la empresa contratista que apoya los procedimientos de la entidad.

Los hechos quedaron registrados en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales y en los que se observa el enfrentamiento entre los funcionarios y varios particulares.

La confrontación se habría producido minutos después de un procedimiento en el que fueron retiradas dos motocicletas.

Según la Alcaldía, posteriormente varios hombres regresaron al lugar y comenzaron a golpear el portón, en medio de reclamos y provocaciones dirigidas a los trabajadores para que salieran a enfrentarlos.

En medio de la tensión, el secretario Noguera salió del lugar y, presuntamente, uno de los hombres le propinó una cachetada.

La situación escaló entonces a una confrontación física, en la que intervinieron otros funcionarios para defender al secretario y se produjo un intercambio de golpes entre los involucrados.

Las grabaciones dejan en evidencia la magnitud del altercado y han generado cuestionamientos sobre lo ocurrido durante y después del procedimiento de tránsito.

Se espera establecer la versión oficial del secretario de Movilidad y Tránsito, así como las circunstancias que desencadenaron la pelea y las eventuales actuaciones de las autoridades frente a los hechos.

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