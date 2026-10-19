Capturaron a 22 personas e incautó más de 280 kilos de marihuana en el Huila durante fin de semana

Neiva

En diferentes estrategias de prevención, vigilancia y control en los municipios del departamento. Las acciones permitieron la captura de 22 personas señaladas de cometer distintos delitos, la incautación de cuatro armas de fuego y la recuperación de seis motocicletas que figuraban como hurtadas.

Seis capturas estuvieron relacionadas con tráfico de estupefacientes, tres con receptación y falsedad marcaria, dos con lesiones personales, una con homicidio y dos con hurto. Las ocho restantes correspondieron a otros delitos. Además, los procedimientos adelantados por las autoridades permitieron sacar de circulación más de 280 kilogramos de marihuana.

Coronel Luis Fernando Viveros, comandante Operativo del Departamento de Policía Huila (E), señalo que “en la vía hacia Algeciras, en una inspección, los uniformados encontraron 252 kilogramos de marihuana. En otros procedimientos, capturaron a un hombre que transportaba cerca de cinco kilos de esta sustancia en un bolso, en la vía La Plata-Neiva, y hallaron otros 25 kilos durante el registro de un vehículo de servicio público en el corredor Yaguará-Neiva”.

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Asimismo, en Guadalupe y Pitalito fueron capturadas dos personas y aprehendida una adolescente, a quienes les encontraron armas de fuego. Durante el fin de semana también se impusieron 128 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia.