Equipos de vigilancia: la apuesta de Santander para recuperar la tranquilidad en el Magdalena Medio

Las autoridades reforzarán la seguridad en el Magdalena Medio santandereano. En el municipio de Cimitarra, la Gobernación entregó nuevos equipos para el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI), con el propósito de mejorar la vigilancia y la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública en esta región.

El Magdalena Medio enfrenta nuevas amenazas contra líderes sociales. En las últimas horas circuló un documento con amenazas contra líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos, en el que se mencionan territorios del Magdalena Medio, el sur de Bolívar, Antioquia y Santander.

El escrito contiene un ultimátum de 48 horas para que varias organizaciones y sus integrantes abandonen la región, además de amenazas contra sus familias.

Vigilancia en zonas urbanas y rurales. Los nuevos equipos permitirán realizar reconocimientos aéreos, ampliar la vigilancia y mejorar la comunicación entre las unidades de la Fuerza Pública que trabajan en el territorio.

“Hay que darle varias herramientas a los soldados y policías para que ellos puedan maximizar su eficiencia y puedan cubrir más territorio”, señaló el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, al explicar la importancia de contar con equipos que permitan responder más rápido ante situaciones de inseguridad.

¿Qué incluye la entrega? Un camión de mando y control móvil, una camioneta para transportar drones, ocho drones —cuatro de alto alcance y cuatro de reconocimiento—, 18 motocicletas y un puesto de mando fijo C4.

Con estos equipos, las autoridades podrán obtener información en tiempo real y coordinar las operaciones entre quienes están en terreno y los centros de mando.

La seguridad en las vías también preocupa en Santander. El sábado 17 de octubre, hombres armados interceptaron e incendiaron un bus de servicio público que cubría la ruta Bogotá–Cúcuta, en el páramo del Almorzadero, en un tramo vial entre Cerrito, Santander, y Chitagá, Norte de Santander.

Los responsables obligaron a descender a los ocupantes antes de prenderle fuego al vehículo. Los 44 pasajeros y los dos conductores lograron salir ilesos. Las autoridades investigan la posible participación del ELN en este ataque.

Aunque el hecho ocurrió fuera del Magdalena Medio, se suma a las situaciones de seguridad que enfrentan distintas zonas del departamento.

La Gobernación sostiene que la nueva capacidad tecnológica permitirá ampliar la vigilancia y apoyar las operaciones de soldados y policías en Cimitarra y otros municipios del Magdalena Medio. El desafío será que estos recursos se traduzcan en una respuesta más rápida ante las amenazas y otros hechos que afectan a las comunidades.