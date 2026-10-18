Empresa Concorde denuncia extorsiones y ataques contra sus buses en vías de Santander

La empresa de transporte Concorde denunció que sus directivos y trabajadores han recibido amenazas y exigencias económicas de presuntos grupos armados ilegales. El pronunciamiento se conoció después de que uno de sus buses fuera incendiado ayer, sábado 17 de octubre en el páramo del Almorzadero, en jurisdicción de Cerrito, Santander.

A través de un comunicado, Cootransbol Ltda., empresa que opera bajo el nombre de Líneas Concorde, aseguró que las amenazas se han presentado desde hace algún tiempo y que sus directivas se han negado a pagar las extorsiones.

“Las directivas de la compañía han mantenido una posición de rechazo al pago de extorsiones”, señaló la transportadora, que también advirtió sobre los riesgos para sus conductores y pasajeros.

Cuatro vehículos incendiados y uno baleado en 2026

Según el balance entregado por Concorde, durante este año cuatro de sus vehículos han sido incendiados y otro fue atacado con arma de fuego en el corredor que conecta Santander con Norte de Santander.

Ricardo Andrés Rodríguez Novoa, mandatario general de la empresa, explicó que entre abril y mayo se registraron tres buses incendiados y uno baleado. Con el ataque del sábado en el páramo del Almorzadero, la cifra llegó a cinco vehículos afectados.

El más reciente caso ocurrió cuando un bus que cubría la ruta Bogotá–Cúcuta fue interceptado por hombres armados. De acuerdo con la versión que los conductores entregaron a la empresa, cuatro sujetos bloquearon la carretera con un vehículo y los obligaron a detenerse.

Los 44 pasajeros y los dos conductores tuvieron que descender ante la exigencia de estos hombres. Todos lograron salir ilesos, según Concorde.

La empresa pide mayor seguridad en las carreteras

En su comunicado, Concorde indicó que las amenazas y los ataques ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades, pero advirtió que la situación supera su capacidad de respuesta.

“Esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes”, manifestó la empresa, que solicitó medidas de prevención y protección para sus trabajadores y los usuarios del transporte público.

Rodríguez Novoa aseguró que ha mantenido comunicación con el Ejército, la Policía y el Ministerio de Defensa, pero considera necesaria una presencia permanente de la Fuerza Pública en este corredor vial.

Las autoridades de Santander investigan la posible participación del ELN en el incendio del bus. El gobernador Juvenal Díaz señaló que cuentan con información preliminar sobre los presuntos responsables y anunció que ofrecerán una recompensa para facilitar su captura.

Para este domingo 18 de octubre está previsto un consejo de seguridad en Cerrito, Santander, para revisar la situación de orden público en la zona.