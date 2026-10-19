“El garaje de las historias”: Un nuevo espacio para contar el legado del automovilismo colombiano

El automovilismo colombiano es protagonista de un encuentro que busca recuperar historias, experiencias y anécdotas que han marcado esta disciplina. Todo esto, se habla en “El Garaje de las Historias”, una iniciativa liderada por Andrea Martínez, creadora de contenido de autos y automovilismo, cuya primera edición, es denominada como “La Ruta del Legado”.

El espacio propone una conversación sobre los orígenes del rally en Colombia, su evolución y las experiencias de quienes han participado en esta disciplina. La idea es conocer las historias que hay detrás de las competencias y entender cómo ese legado se mantiene vigente a través de nuevas generaciones.

“El garaje de las historias nace de esas historias de automovilismo aquín en Colombia que muy pocos tienen como la oportunidad de conocer y yo he tenido esa oportunidad principalmente el Rally. Muchas personas cuando piensan en rally piensan de pronto en el Dakar en como competencia un poco más fuerte, pero en realidad es que tenemos distintos tipos de rally y el que más se corre aquí en el país”, dijo Andrea Martínez, creadora del evento en Caracol Radio.

Para esta primera edición, Audi Colombia se suma como aliado y será la sede del encuentro. La participación de la marca también está relacionada con su trayectoria en el automovilismo, especialmente con el desarrollo de la tecnología quattro y su influencia en las competencias internacionales de rally.

El rally en Colombia es una tradición que une generaciones y recorre el país

Aunque muchas personas relacionan el rally con competencias extremas como el Dakar, Martínez explicó que existen diferentes modalidades y que en Colombia una de las más practicadas es el rally de regularidad, en el que la clave no es llegar primero, sino cumplir con los tiempos establecidos durante el recorrido.

La organizadora contó que ha participado en 12 ediciones del Rally La Lechusa, evento organizado por el Club Los Tortugas, que este año llegó a su edición número 50. Entre sus experiencias, recordó los recorridos en los que se ha perdido y las dificultades que ha enfrentado durante las competencias.

Para la creadora de contenido el rally va más allá de la competencia, también permite conocer diferentes regiones del país, compartir con otros aficionados y disfrutar de la preparación de los vehículos y experiencias que surgen en el camino. Además, destacó que se puede participar con distintos tipos de automóviles, pues la precisión es más importante que la velocidad.

“Es un plan para hacer en familia. De verdad que es muy chévere”, afirmó Martínez, quien invitó a quienes no conocen esta modalidad a acercarse a ella. También explicó que existen opciones para principiantes, con recorridos guiados mediante libros físicos de ruta o aplicaciones digitales.

La iniciativa también busca visibilizar el papel de las mujeres en la industria automotriz

Desde la creación y dirección del proyecto hasta el acompañamiento las mujeres participan en la organización de este encuentro que busca abrir espacios para nuevas voces y experiencias dentro del mundo motor.

“Todo este evento está liderado por mujeres, es una maravilla, tanto como las marcas que apoyaron, como las personas que estan en el equipo, (...) Historicamente muchas mujeres han sido iconos en el rally, tenemos una de las pilotos más grandes que es Michèle Mouton. Ella demostró al mundo que podía ser piloto y que no necesariamente tenías que ser hombre para ganar los campeonatos”, agregó Andrea Martínez.

Finalmente, “El Garaje de las Historias” busca mantener viva la memoria del automovilismo colombiano y propiciar un encuentro entre quienes han construido su historia y quienes buscan conocerla.