Colombia tiene una cobertura de mamografías del 38,4%, lejos de la meta del 70%

NACIÓN

El cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública para las mujeres colombianas, es por eso que en el Día de la Lucha contra el Cáncer este 19 de octubre, la Clínica del Country y la Clínica la Colina hacen un llamado a la detección temprana.

“Cuando detectamos la enfermedad en etapas tempranas gracias a una mamografía de rutina, el panorama cambia por completo. Un diagnóstico precoz significa tratamientos mucho menos agresivos, cirugías conservadoras en lugar de mastectomías radicales y lo más importante, tasas de supervivencia que pueden superar el 90%”, explica el Dr. Carlos Lehmann, Jefe de la Unidad de Mama y Tejidos Blandos del Centro Oncológico de la Clínica del Country.

No obstante, dicha detección se complica en regiones como la Amazonía, la Orinoquía y la Costa Pacífica, donde la disponibilidad limitada de mamógrafos y especialistas restringe el acceso al examen.

Los especialistas también llaman a derribar mitos sobre la edad ya que las mujeres mayores de 60 años deben consultar sobre la continuidad de sus controles, mientras que las menores de 40 con antecedentes familiares o riesgo genético pueden necesitar una evaluación anticipada.

Vale la pena resaltar que durante octubre, la Clínica del Country y la Clínica La Colina se aliaron con Crepes & Waffles para promover conversaciones familiares sobre la prevención y la importancia de actuar a tiempo.

“Como oncólogos, vemos a diario el impacto que tiene llegar tarde al diagnóstico. Esta alianza busca recordarles a las familias que cuidar de las mujeres que amamos empieza por hablar de su bienestar sin tabúes. Queremos pasar de la concientización a la acción, porque estamos convencidos de que entender el cáncer de mama y elegir hablar, salva vidas”, señala el Dr. Juan Carlos Velásquez, Jefe del Servicio de Oncologíade la Clínica del Country y la Clínica La Colina