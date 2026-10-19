BBVA y Bancamía entregan becas universitarias a hijos de microempresarios en situación vulnerable

Colombia

Luego de que se recibieran 526 postulaciones de todo el país para la beca ‘Transformando Realidades’ de BBVA en Colombia y Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, se anunciaron los seis beneficiarios del programa, que está dirigido a hijos de microempresarios en situación de vulnerabilidad.

Entre los aspirantes a la beca, el 67% fueron hijos de mujeres microempresarias y el 34% correspondió a hijos de emprendedores de zonas rurales y, con esta entrega, el programa completa 162 jóvenes beneficiados desde el año 2020.

Al respecto, se pronunció Gloria Couceiro, presidenta de BBVA en Colombia: “Detrás de cada uno de estos jóvenes hay una familia emprendedora que, con esfuerzo y perseverancia, ha trabajado para salir adelante y ofrecerles un mejor futuro a sus hijos. Con la beca ‘Transformando Realidades’ queremos que ese esfuerzo también se traduzca en una puerta a las oportunidades tanto para estos jóvenes como para sus familias y sus comunidades”, afirmó.

Asimismo, la entrega coincidió con los 18 años de operación de Bancamía. Según la entidad, durante ese periodo ha atendido a 1,7 millones de microempresarios y otorgado más de 5,5 millones de microcréditos por $20,2 billones: “Estos resultados que marcan la historia de trabajo de Bancamía y de la Fundación Microfinanzas BBVA en el país ratifican nuestro propósito por el futuro de las siguientes generaciones de los emprendedores de menores recursos que atendemos, porque tenemos claro que el acceso a la educación superior constituye un factor de desarrollo para las familias microempresarias”, manifestó Viviana Araque, presidenta de Bancamía.

La beca ‘Transformando Realidades’ beneficiará a seis jóvenes, quienes recibirán un auxilio de manutención, el pago de su matrícula y un computador. Consulte aquí todos los detalles. Ampliar La beca ‘Transformando Realidades’ beneficiará a seis jóvenes, quienes recibirán un auxilio de manutención, el pago de su matrícula y un computador. Consulte aquí todos los detalles. Cerrar

¿Qué cubre la beca?

Los estudiantes beneficiarios, procedentes de Cundinamarca, Antioquia, Putumayo, Boyacá y Bogotá, recibirán el pago de su matrícula universitaria hasta por diez semestres, en instituciones públicas o privadas, de acuerdo con las condiciones del programa, así como un auxilio mensual de manutención. Además, SBS Seguros les entregó un computador para apoyar sus actividades académicas.

La selección estuvo a cargo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) y un jurado de las entidades organizadoras, que evaluaron las historias de los emprendedores y los proyectos académicos y profesionales de los aspirantes. A continuación le dejamos la historia de los beneficiarios: