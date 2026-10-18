Tres falsos sindicatos fueron sellados: habían menores de edad en su interior

Fue suspendida la actividad comercial en tres establecimientos abiertos al público que estarían operando bajo la fachada de sindicato en el barrio Restrepo de la localidad Antonio Nariño; los trabajadores de estos lugares intentaron evadir los controles y los horarios establecidos por la ley para el funcionamiento de sus locales.

Al momento de adelantar el registro de los locales, las autoridades evidenciaron comportamientos contrarios a la convivencia, además, el hallazgo de varias armas cortopunzantes y estupefacientes; por este motivo, se impuso la respectiva orden de comparendo y la suspensión temporal de la actividad, por tres meses, de conformidad con la ley.

“Logrando demostrar que allí se hace un uso indebido del derecho de asociación sindical y se presentan comportamientos contrarios a la convivencia. Por lo cual la Policía Nacional en el marco de la ley 1801 realiza la suspensión de la actividad económica de estos establecimientos”, aseguró el Teniente Coronel Carlos Rodríguez, Comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, tras la realización de los operativos.

En estos lugares fueron hallados varios menores de edad, quienes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.