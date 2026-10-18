Habitantes de Teusaquillo piden soluciones por eventos masivos durante fines de semana

Por segunda vez en menos de un mes, decenas de habitantes de la localidad de Teusaquillo salieron a las calles a pedir al gobierno distrital libertad en la movilidad durante el fin de semana, aseguran que los eventos deportivos y culturales en las cercanías del Parque Metropolitano Simón Bolívar les reducen su movilidad todos los fines de semana.

Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante por el Pacto Histórico aseguró que en el Concejo de Bogotá se han adelantado 10 debates de control político sobre esta problemática, donde se han revelado los ingresos millonarios que se reciben por estos eventos, que no benefician a la comunidad aledaña.

“Estamos hablando de cerca de $14.000 millones por concepto de inscripciones de apenas $28 millones netos para Bogotá, según las cifras que presentamos en el debate… mientras miles de familias tienen que soportar restricciones de movilidad de más de 10 horas. ¿Les parece justo que la ciudad asuma estas afectaciones mientras los beneficios económicos y tributarios favorecen intereses privados?”, cuestionó el concejal durante su acompañamiento a los habitantes del sector.

Durante la manifestación se presentaron enfrentamientos entre los corredores de la Carrera Atlética Allianz 15K, a quienes los habitantes del sector les bloquearon el paso por la Avenida Carrera 50 con Calle 53, razón por la cual la organización tuvo que desviar el recorrido para garantizar la seguridad de los participantes, después de que dos personas resultaran heridas en el lugar.

La alcaldesa de Teusaquillo, María Angélica González Russi, acudió al lugar para establecer una mesa de diálogo con los habitantes del sector ante las inconformidades, que según ellos, llevan siendo puestas en discusión desde hace más de dos años, sin respuesta alguna.

Finalmente, de cara a la próxima carrera atlética, los habitantes de La Esmeralda y Pablo VI proyectan realizar una acampada de 24 horas para visibilizar sus reclamaciones y exigir que la Administración distrital atienda sus demandas.

En Bogotá se realizan aproximadamente entre 10 y 15 carreras atléticas masivas al año cuyos recorridos pasan, inician o terminan en la localidad de Teusaquillo. Esto se debe principalmente a que Teusaquillo alberga el Parque Metropolitano Simón Bolívar (eje central, salida y meta de la gran mayoría de competencias del país), además de conectar importantes corredores viales utilizados para el atletismo como la Calle 26, la Calle 53, la Calle 63 y la Carrera 60.