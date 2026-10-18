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18 oct 2026 Actualizado 15:57

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Santa Marta

En los próximos días iniciarán las obras de acueducto El Curval en Santa Marta

La PTAP El Curval producirá 800 litros por segundo; contempla la construcción de una línea de conducción de 10.5 kilómetros.

En los próximos días iniciarán las obras de acueducto El Curval en Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

En los próximos días iniciarán las obras de acueducto El Curval en Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.

En los próximos días iniciarán las obras de acueducto El Curval en Santa Marta/ Alcaldía de Santa Marta.
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La alcaldía de Santa Marta anunción que en poco tiempo iniciarán las obras de acueducto en la ciudad. La PTAP El Curval producirá 800 litros por segundo; contempla la construcción de una línea de conducción de 10.5 kilómetros; anillos de distribución reduciendo fugas y optimizando el servicio y la instalación de 48 kilómetros de nuevas redes de distribución, generando un impacto positivo en las comunidades, al aumentar un 25% la oferta de agua, lo que beneficiará a más de 400 mil habitantes.

Los recursos para la ejecución de este proyecto se encuentran garantizados. Se trata de $890 mil millones de pesos que fueron gestionados ante el Concejo Distrital a través de un cupo-crédito.

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A esto también se suma la rehabilitación de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR Norte, cuya optimización ha contribuido a la reducción de los rebosamientos de aguas residuales, mejorando los niveles en la calidad de agua del mar, tal como lo evidencian los recientes estudios adelantados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – Invemar.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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