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18 oct 2026 Actualizado 15:42

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Media Maratón de Cundinamarca: Cómo inscribirse, precios y fechas clave para entrega de kits

Esta nueva edición cuenta con 10.000 cupos para las cinco carreras repartidas en dos días, en la provincia del Tequendama.

Media Maratón de Cundinamarca

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El próximo 21 y 22 de noviembre Anapoima será el escenario de la tercera edición de la Media Maratón de Cundinamarca 2026, que contará con categorías de 5k, 10k y 21k.

Esta nueva edición cuenta con 10.000 cupos para las cinco carreras repartidas en dos días, en la provincia del Tequendama.

El costo de la competencia es de $80.000 para cualquiera de las cuatro distancias disponibles.

Programación Media Maratón de Cundinamarca

La programación comenzará el 21 de noviembre con las pruebas 3K-Canicross, en categoría única, y 5K en silla de ruedas y 5K única, dirigida a niñas y niños desde los nueve años, adultos y personas mayores.

El 22 de noviembre serán los recorridos de 10K y 21K, con categorías Abierta, Máster y Plus.

Paso a paso para registrarse en la Media Maratón de Cundinamarca 2026

  • Ingresar al portal oficial haciendo clic aquí y ubicar el enlace de inscripción para iniciar el proceso.
  • Elegir la modalidad de participación: 21K, 10K, 5K, 5K en silla de ruedas o 3K-Canicross, de acuerdo con la categoría correspondiente.
  • Diligenciar el formulario y registrar datos personales, el documento de identidad, la información de contacto y la ciudad en la que se reclamará el kit: Bogotá o Anapoima. Antes de continuar, se recomienda verificar que la información esté completa y correcta.
  • Comprobar que la distancia y la categoría sean las adecuadas. Si se dispone de un código de descuento, ingresarlo en el campo habilitado antes de continuar al pago.
  • Realizar el pago, consultar el resumen de compra, verificar el valor de la inscripción y completar la transacción mediante los canales habilitados en la plataforma. Al finalizar, revisar la confirmación y conservar el comprobante.

Entrega de kits

Para hacer la entrega de kits, la organización dispuso de tres jornadas en Anapoima

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE · BOGOTÁ

Gobernación de Cundinamarca: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m., para todas las distancias.

  • Documento de identidad original
  • Comprobante de inscripción impreso o en pantalla

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE · ANAPOIMA

Estadio Municipal Julio César Sánchez García: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m., para todas las distancias.

  • Documento de identidad original
  • Carné de vacunación de la mascota (desde 1 año de edad) para el 3K Canicross

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE · ANAPOIMA

Estadio Municipal Julio César Sánchez García.

  • Silla de ruedas, 3K Canicross y 5K: de 8:00 a. m. a 12:00 m.
  • 10K y 21K: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
  • Documento de identidad original
Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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