Media Maratón de Cundinamarca: Cómo inscribirse, precios y fechas clave para entrega de kits
Esta nueva edición cuenta con 10.000 cupos para las cinco carreras repartidas en dos días, en la provincia del Tequendama.
El próximo 21 y 22 de noviembre Anapoima será el escenario de la tercera edición de la Media Maratón de Cundinamarca 2026, que contará con categorías de 5k, 10k y 21k.
Esta nueva edición cuenta con 10.000 cupos para las cinco carreras repartidas en dos días, en la provincia del Tequendama.
El costo de la competencia es de $80.000 para cualquiera de las cuatro distancias disponibles.
Programación Media Maratón de Cundinamarca
La programación comenzará el 21 de noviembre con las pruebas 3K-Canicross, en categoría única, y 5K en silla de ruedas y 5K única, dirigida a niñas y niños desde los nueve años, adultos y personas mayores.
El 22 de noviembre serán los recorridos de 10K y 21K, con categorías Abierta, Máster y Plus.
Paso a paso para registrarse en la Media Maratón de Cundinamarca 2026
- Ingresar al portal oficial haciendo clic aquí y ubicar el enlace de inscripción para iniciar el proceso.
- Elegir la modalidad de participación: 21K, 10K, 5K, 5K en silla de ruedas o 3K-Canicross, de acuerdo con la categoría correspondiente.
- Diligenciar el formulario y registrar datos personales, el documento de identidad, la información de contacto y la ciudad en la que se reclamará el kit: Bogotá o Anapoima. Antes de continuar, se recomienda verificar que la información esté completa y correcta.
- Comprobar que la distancia y la categoría sean las adecuadas. Si se dispone de un código de descuento, ingresarlo en el campo habilitado antes de continuar al pago.
- Realizar el pago, consultar el resumen de compra, verificar el valor de la inscripción y completar la transacción mediante los canales habilitados en la plataforma. Al finalizar, revisar la confirmación y conservar el comprobante.
Entrega de kits
Para hacer la entrega de kits, la organización dispuso de tres jornadas en Anapoima
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE · BOGOTÁ
Gobernación de Cundinamarca: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m., para todas las distancias.
- Documento de identidad original
- Comprobante de inscripción impreso o en pantalla
VIERNES 20 DE NOVIEMBRE · ANAPOIMA
Estadio Municipal Julio César Sánchez García: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m., para todas las distancias.
- Documento de identidad original
- Carné de vacunación de la mascota (desde 1 año de edad) para el 3K Canicross
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE · ANAPOIMA
Estadio Municipal Julio César Sánchez García.
- Silla de ruedas, 3K Canicross y 5K: de 8:00 a. m. a 12:00 m.
- 10K y 21K: de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
- Documento de identidad original
Laura Rojas
Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...