Media Maratón de Cundinamarca: Cómo inscribirse, precios y fechas clave para entrega de kits

El próximo 21 y 22 de noviembre Anapoima será el escenario de la tercera edición de la Media Maratón de Cundinamarca 2026, que contará con categorías de 5k, 10k y 21k.

Esta nueva edición cuenta con 10.000 cupos para las cinco carreras repartidas en dos días, en la provincia del Tequendama.

El costo de la competencia es de $80.000 para cualquiera de las cuatro distancias disponibles.

Programación Media Maratón de Cundinamarca

La programación comenzará el 21 de noviembre con las pruebas 3K-Canicross, en categoría única, y 5K en silla de ruedas y 5K única, dirigida a niñas y niños desde los nueve años, adultos y personas mayores.

El 22 de noviembre serán los recorridos de 10K y 21K, con categorías Abierta, Máster y Plus.

Paso a paso para registrarse en la Media Maratón de Cundinamarca 2026

Ingresar al portal oficial haciendo clic aquí y ubicar el enlace de inscripción para iniciar el proceso.

y ubicar el enlace de inscripción para iniciar el proceso. Elegir la modalidad de participación: 21K, 10K, 5K, 5K en silla de ruedas o 3K-Canicross, de acuerdo con la categoría correspondiente.

Diligenciar el formulario y r egistrar datos personales, el documento de identidad, la información de contacto y la ciudad en la que se reclamará el kit: Bogotá o Anapoima. Antes de continuar, se recomienda verificar que la información esté completa y correcta.

egistrar datos personales, el documento de identidad, la información de contacto y la ciudad en la que se reclamará el kit: Bogotá o Anapoima. Antes de continuar, se recomienda verificar que la información esté completa y correcta. Comprobar que la distancia y la categoría sean las adecuadas. Si se dispone de un código de descuento, ingresarlo en el campo habilitado antes de continuar al pago.

Realizar el pago, consultar el resumen de compra, verificar el valor de la inscripción y completar la transacción mediante los canales habilitados en la plataforma. Al finalizar, revisar la confirmación y conservar el comprobante.

Entrega de kits

Para hacer la entrega de kits, la organización dispuso de tres jornadas en Anapoima

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE · BOGOTÁ

Gobernación de Cundinamarca: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m., para todas las distancias.

Documento de identidad original

Comprobante de inscripción impreso o en pantalla

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE · ANAPOIMA

Estadio Municipal Julio César Sánchez García: De 8:00 a. m. a 8:00 p. m., para todas las distancias.

Documento de identidad original

Carné de vacunación de la mascota (desde 1 año de edad) para el 3K Canicross

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE · ANAPOIMA

Estadio Municipal Julio César Sánchez García.