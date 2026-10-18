Invías anuncia recursos por $220.000 millones para la variante de Sogamoso

La agenda con la Alcaldía incluye conexiones rurales, nuevos corredores de movilidad y mejoras en los pasos urbanos de las vías nacionales.

Sogamoso

La variante de Sogamoso vuelve a estar en la agenda del Instituto Nacional de Vías (Invías), luego de cuatro años de abandono y una inversión superior a los $36.000 millones. Así lo anunció el director general de la entidad, Juan Camilo Ostos Romero, durante una visita al municipio, donde confirmó que se adelantan trabajos técnicos para definir el futuro de esta infraestructura.

“Estamos en la ciudad de Sogamoso, mi ciudad, donde encontramos un proyecto que lleva cuatro años abandonado: lo que debía haber sido la variante de Sogamoso y es un terraplén en donde hay enterrados más de $36.000 millones”, manifestó.

Ostos explicó que un equipo técnico de Invías se encuentra realizando el levantamiento topográfico del terreno, un procedimiento que permitirá obtener los insumos necesarios para completar los estudios y diseños de la obra.

“Estamos con el equipo técnico de Invías levantando topográficamente el terreno para tener el insumo y hacer el estudio y diseño final de lo que será la nueva variante de Sogamoso”, señaló.

El funcionario indicó que la entidad asumió el compromiso de avanzar en la estructuración del proyecto durante este año y gestionar una inversión cercana a los $220.000 millones para la siguiente vigencia.

“Desde el Instituto Nacional de Vías estamos asumiendo el compromiso de terminar la estructuración de este proyecto este año y el próximo año asignarle recursos por el orden de los $220.000 millones”, afirmó.

El objetivo, según explicó, es que la infraestructura deje de ser una obra inconclusa y se convierta en un corredor estratégico para la movilidad y el desarrollo económico de la región.

“Buscamos que este elefante blanco por fin se convierta en una vía de movilidad regional y de competitividad nacional”, expresó.

Invías y la Alcaldía

La visita del director general también incluyó una reunión con el alcalde de Sogamoso, en la que se definió una agenda de trabajo para abordar diferentes proyectos de infraestructura y conectividad.

Entre los asuntos abordados estuvo la vía que conectará las veredas de Morcá y La Rama, una intervención que, de acuerdo con lo expuesto por el director, tendría impacto tanto para los habitantes de estos sectores como para los estudiantes del Centro Minero.

“También hablamos de la vía que conectará a las veredas de Morcá y La Rama, este punto de conexión que, además, tiene un impacto para los estudiantes del Centro Minero y para los habitantes de este entorno maravilloso de mi ciudad”, indicó.

Asimismo, se revisaron alternativas para desarrollar un nuevo corredor de conectividad en el norte de Sogamoso, teniendo en cuenta las limitaciones que han enfrentado las intervenciones de la Alcaldía por la presencia de grandes proyectos de infraestructura.

“También hablamos de los pasos de las grandes obras de infraestructura que han venido limitando la intervención de la Alcaldía, para dar paso en el norte de la ciudad a un nuevo corredor de conectividad”, explicó.

Pasos urbanos

Otro de los temas tratados fue la necesidad de mejorar los pasos urbanos de las vías nacionales que atraviesan Sogamoso, además de estudiar posibles corredores viales para el futuro.

“También estuvimos hablando de lo que pueden ser los corredores del futuro hacia la variante, y de lo que necesita el municipio en los pasos urbanos de las vías nacionales”, señaló.