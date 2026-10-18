Colonos israelíes atacan a comitiva de diplomáticos europeos en Cisjordania

Defensa israelí llama al Ejército a comenzar a aplicar ley pena de muerte en Cisjordania. Foto: EFE.

Colonos israelíes atacaron este sábado a una comitiva de diplomáticos europeos que visitaban Cisjordania ocupada y golpearon a un alcalde francés, según testigos y fuentes diplomáticas.

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, “condenó enérgicamente estos graves actos de violencia” y los atribuyó a “alborotadores israelíes”, aunque también reprochó a los consulados europeos involucrados no haber coordinado la visita con el ejército israelí.

Sin embargo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció posteriormente una campaña de “difamación” contra Israel y los colonos en Cisjordania.

Netanyahu, cuyo gobierno respalda la colonización de este territorio ocupado, aspira a la reelección en las elecciones legislativas del 27 de octubre.

Según testigos, vehículos de las misiones diplomáticas de Francia, Bélgica y Polonia trasladaron a varios representantes europeos a Taybeh, una localidad de mayoría cristiana en Cisjordania, cuando colonos irrumpieron para impedir que agricultores palestinos recogieran aceitunas.

Los colonos amenazaron e insultaron a los diplomáticos antes de agredir físicamente a Bernard Baudoux, de 78 años, alcalde comunista de la ciudad francesa de Aulnoye-Aymeries, según testigos y fuentes diplomáticas.

En imágenes de video consultadas por la AFP, el alcalde aparece desplomado junto a un vehículo, aún con la banda tricolor francesa.

En declaraciones a la AFP, Baudoux aseguró que fue derribado, golpeado y atacado con barras de hierro. “Llegaron realmente desatados”, relató.

Pese a la agresión, no sufrió heridas graves y pudo continuar la visita.

- “Actos repugnantes” -

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, exigió a Israel que frene la “violencia criminal” y dijo que Baudoux fue agredido “por colonos extremistas”.

“Las autoridades israelíes deben arrestar a los responsables de estos actos repugnantes y llevarlos ante la justicia. Deben detener urgentemente esta violencia criminal y garantizar la seguridad de la población civil, tal como lo exige el derecho internacional”, dijo Barrot.

Bélgica, cuyo cónsul general se encontraba en el lugar, también condenó el ataque. En un mensaje publicado en X, el ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, denunció “con la mayor firmeza” la agresión.

La policía israelí anunció la apertura de una investigación y afirmó que trabaja para “localizar a las víctimas, recoger testimonios e identificar a los sospechosos” con el objetivo de llevarlos ante la justicia.

Los colonos israelíes han multiplicado en las últimas semanas los ataques para impedir la recolección anual de aceitunas en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.

El viernes, colonos hirieron gravemente a una fotógrafa estadounidense de The Washington Post que cubría la cosecha, mientras que la semana pasada un fotógrafo de AFP fue golpeado.

Al respecto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el sábado que están “muy perturbados por esas imágenes” e instó a Israel a tomar medidas contra la violencia en Cisjordania.

El embajador estadounidense Mike Huckabee exigió que Israel procese y encarcele a los agresores de la periodista del Post.

- Escalada de violencia -

La oficina de Netanyahu aseguró que los responsables de la agresión contra la periodista estadounidense deberán “rendir cuentas”, aunque evitó atribuir directamente el ataque a los colonos.

Este sábado, en cambio, denunció “una campaña coordinada para difamar a Israel y a los habitantes judíos de Judea y Samaria durante la cosecha de aceitunas, basada en titulares sensacionalistas antes de que se conozcan todos los hechos”, utilizando la denominación bíblica de Cisjordania.

Cisjordania vive una escalada de violencia desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, con ataques casi diarios de colonos israelíes contra palestinos.

Más de 1.100 palestinos han muerto en el territorio desde octubre de 2023, la mayoría a manos de soldados israelíes, según un recuento de la AFP basado en cifras del Ministerio palestino de Salud.

Del lado israelí, unas 50 personas han muerto en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes en el mismo período.

Según ONG israelíes y palestinas, la violencia de los colonos rara vez da lugar a investigaciones exhaustivas o procesamientos judiciales, alimentando un sentimiento de impunidad.

Más de 500.000 israelíes viven actualmente en colonias de Cisjordania, consideradas ilegales por el derecho internacional, junto a unos tres millones de palestinos.