Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 oct 2026 Actualizado 14:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Madres del Catatumbo pide respetar la vida de joven retenido por actores armados

La organización hizo un llamado humanitario para que John Martin Guerrero Barbosa regrese sano y salvo con su familia.

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

Ana María Rueda.

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander.

La Asociación Madres del Catatumbo hizo un llamado urgente a los actores armados que mantienen retenido al joven John Martin Guerrero Barbosa, para que respeten su vida y garanticen su integridad física y psicológica.

A través de un pronunciamiento, la organización solicitó que se permita su pronto regreso con sus familiares, al advertir sobre la angustia y la incertidumbre que enfrenta su entorno mientras espera noticias de su paradero y de sus condiciones de seguridad.

La asociación indicó que el joven es sobrino de una de sus integrantes y reiteró que ninguna circunstancia puede estar por encima del derecho fundamental a la vida y la libertad.

Asimismo, insistió en la necesidad de respetar los derechos humanos y evitar cualquier acción que ponga en riesgo la integridad del joven.

El llamado se dirige directamente a quienes lo mantienen retenido, con el propósito de que atiendan esta petición humanitaria y permitan su regreso sano y salvo.

La Asociación Madres del Catatumbo reiteró su compromiso con la defensa de la vida y la construcción de paz en el territorio, e insistió en que las familias no deberían tener que enfrentar situaciones de esta naturaleza.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado