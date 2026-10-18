Madres del Catatumbo pide respetar la vida de joven retenido por actores armados

Norte de Santander.

La Asociación Madres del Catatumbo hizo un llamado urgente a los actores armados que mantienen retenido al joven John Martin Guerrero Barbosa, para que respeten su vida y garanticen su integridad física y psicológica.

A través de un pronunciamiento, la organización solicitó que se permita su pronto regreso con sus familiares, al advertir sobre la angustia y la incertidumbre que enfrenta su entorno mientras espera noticias de su paradero y de sus condiciones de seguridad.

La asociación indicó que el joven es sobrino de una de sus integrantes y reiteró que ninguna circunstancia puede estar por encima del derecho fundamental a la vida y la libertad.

Asimismo, insistió en la necesidad de respetar los derechos humanos y evitar cualquier acción que ponga en riesgo la integridad del joven.

El llamado se dirige directamente a quienes lo mantienen retenido, con el propósito de que atiendan esta petición humanitaria y permitan su regreso sano y salvo.

La Asociación Madres del Catatumbo reiteró su compromiso con la defensa de la vida y la construcción de paz en el territorio, e insistió en que las familias no deberían tener que enfrentar situaciones de esta naturaleza.