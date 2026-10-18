Familias rurales de Los Patios, Norte de Santander, reciben estufas ecoeficientes

Norte de Santander.

Cuatro familias de la zona rural de Los Patios, en Norte de Santander, fueron beneficiadas con la construcción de estufas ecoeficientes, una iniciativa que busca mejorar las condiciones para preparar los alimentos y reducir el impacto ambiental asociado al uso de fogones tradicionales de leña.

El proyecto se desarrolló mediante una alianza entre el Ejército Nacional, a través del programa Fe en Colombia, y la Fundación Arturo Calle.

Durante tres días, los soldados adelantaron la construcción de estas estructuras con el acompañamiento técnico de un instructor de la fundación.

Las estufas fueron entregadas a familias de las veredas El Trapiche, Los Vados y La Mutis, seleccionadas mediante un análisis conjunto de las dos entidades para priorizar hogares rurales que requieren este tipo de apoyo.

En la iniciativa participaron el Grupo de Caballería Mediano N.º 5 General Hermógenes Maza, el Batallón de Artillería de Campaña N.º 30 y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 2.

Como parte de esta alianza, también está prevista la construcción de otras diez estufas ecoeficientes en el municipio de Sardinata, con el propósito de extender este beneficio a más familias rurales del departamento.

Con este tipo de proyectos, el Ejército Nacional y la Fundación Arturo Calle buscan contribuir al bienestar de las comunidades rurales mediante iniciativas que combinan el apoyo social con prácticas más amigables con el medio ambiente.