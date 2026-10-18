Capturan a señalado de cometer 11 hurtos a puntos bancarios en Cúcuta y Villa del Rosario. / Foto: Fiscalía.

Norte de Santander.

Un hombre señalado de participar en 11 hurtos a puntos de atención financiera en Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander, fue capturado y enviado a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías.

Se trata de Pedro Melchisedek Ramírez, quien es investigado por hechos delictivos ocurridos entre julio y agosto de este año, en los que, según la Fiscalía General de la Nación, habrían sido hurtados más de 20 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, el señalado habría utilizado armas de fuego para intimidar y agredir a empleados de puntos de atención financiera ubicados en tiendas de barrio y otros establecimientos comerciales.

En algunos de los casos, también habría despojado a las víctimas de sus teléfonos celulares y otras pertenencias.

Uno de los hechos ocurrió el 11 de julio en el barrio Gramalote, en Villa del Rosario. Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el hombre habría llegado en motocicleta a un establecimiento comercial y se habría identificado como integrante del ELN para intimidar a una empleada con un arma de fuego y obligarla a entregar el dinero recaudado.

La Fiscalía agrupó varias denuncias que coincidían en las circunstancias de los robos y documentó 11 hechos delictivos que le atribuye al investigado.

La captura fue realizada por la Policía Nacional durante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de Cúcuta.

Posteriormente, un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó el delito de hurto calificado y agravado.

El procesado no aceptó los cargos, pero un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.