Investigan grafitis alusivos al ELN en Socha y ofrecen recompensa de hasta $400 millones en Boyacá

Socha

La aparición de grafitis alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en diferentes sectores del municipio de Socha encendió las alertas de las autoridades en Boyacá. Tras un consejo de seguridad liderado por el alcalde municipal, con participación de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Gobernación de Boyacá, se adelantan investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de estos hechos.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, María Alejandra Pico Gama, explicó que las primeras verificaciones permitieron identificar a una persona que se habría movilizado en motocicleta durante la madrugada para realizar las pintadas.

“Dentro de la información recopilada y la verificación de cámaras de seguridad se identifica que fue un individuo que, sobre las 3:00 de la mañana, movilizándose en una motocicleta, aparece en el municipio de Socha, en el casco urbano, realizando estos grafitis”, señaló.

Pico Gama indicó que las autoridades también analizan la posible relación de estos hechos con un comunicado atribuido al Frente de Guerra Adonay Ardila Pinilla, en el que se advierte sobre personas que estarían actuando en nombre de esta organización armada en los municipios de Socha, Socotá y Paz de Río, sin pertenecer a ella.

“Informan que en los municipios de Socha, Socotá y Paz de Río hay personas que están actuando en nombre del grupo armado organizado, sin que pertenezcan a este, utilizando siglas como FAAP, que no hacen parte de este grupo armado ilegal”, explicó.

La funcionaria precisó que estos señalamientos forman parte de las líneas de investigación que deben ser verificadas por las autoridades competentes, con el fin de determinar quiénes son los responsables y establecer las circunstancias en las que se produjeron las pintadas.

Fortalecerán la seguridad en la provincia

Frente a la situación, la Gobernación de Boyacá prevé avanzar en los próximos días en una mesa de seguridad provincial que se desarrollaría directamente en el territorio, con el propósito de coordinar nuevas acciones entre las instituciones.

“Esperamos desde la Gobernación de Boyacá poder avanzar con una mesa de seguridad provincial en los próximos días, directamente en el territorio, para seguir adelantando las tareas investigativas en materia de seguridad que correspondan”, manifestó.

La secretaria agregó que el propósito de estas acciones es identificar a quienes estarían detrás de los hechos y garantizar que respondan ante la justicia.

“Para dar con el paradero de estos delincuentes y someterlos a la justicia y a las autoridades competentes”, afirmó.

Recompensa de hasta $400 millones

En su declaración, la funcionaria también recordó que la Gobernación de Boyacá ofrece una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que contribuya al esclarecimiento de hechos delictivos y permita anticipar o prevenir nuevas situaciones que afecten la seguridad del departamento.

“Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información, por cualquier tipo de información que nos permita esclarecer este tipo de delitos, pero asimismo también anticiparlos y prevenirlos”, indicó Pico Gama.

La secretaria destacó la importancia de la colaboración ciudadana y aseguró que la información recibida será manejada de manera anónima, para facilitar que las personas puedan aportar datos relevantes sin exponer su identidad.

Autoridades piden evitar rumores

Finalmente, María Alejandra Pico Gama se refirió a la necesidad de esclarecer si los responsables estarían suplantando a integrantes del ELN y del Frente de Guerra Adonay Ardila Pinilla.

“Es importante aclarar que son grupos que se hacen pasar por el ELN, que están suplantando, en este caso, al Frente Adonay Ardila Pinilla en el departamento de Boyacá, pero las autoridades estamos investigando a fondo este tipo de hechos para dar con los responsables”, sostuvo.