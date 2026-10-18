Desplazamiento masivo por combates y ataques con drones en Sardinata, Norte de Santander

Norte de Santander.

La intensificación de los combates y los ataques con drones en zonas rurales del Catatumbo provocó el desplazamiento masivo de habitantes de la vereda Corinto, en el corregimiento San Martín de Loba, municipio de Sardinata, Norte de Santander.

En medio de la confrontación, la comunidad salió con banderas blancas para pedir que cesaran los combates, en un intento por evitar que la población civil continuara expuesta a los riesgos derivados de los enfrentamientos.

Sin embargo, ante la situación de orden público, los habitantes terminaron abandonando el sector.

En esta misma vereda también se reportó la incineración de un vehículo que transportaba una carga de corozo, en medio de los hechos violentos registrados durante las últimas horas.

La situación de seguridad también se vio afectada en el municipio de Tibú, específicamente en la vereda Campo Tres, donde se reportaron combates y ataques con drones.

Estos nuevos episodios se suman a las afectaciones humanitarias que enfrenta la región del Catatumbo por cuenta del conflicto armado que completó 21 meses de confrontaciones.