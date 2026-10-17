Capturan en Cúcuta a alias El Señor, señalado de enviar cocaína a Estados Unidos

Capturan en Cúcuta a alias El Señor, señalado de enviar tres toneladas de cocaína al mes a Estados Unidos. Foto: Policía.

Cúcuta.

En Cúcuta fue capturado Daneiro Correa Vega, conocido con los alias de ‘El Señor’ o ‘Ferman’, señalado por las autoridades de liderar una red transnacional de narcotráfico que tendría capacidad para enviar hasta tres toneladas mensuales de cocaína hacia el Caribe y Estados Unidos.

El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El hombre es requerido en extradición por una corte federal de las Islas Vírgenes estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

De acuerdo con la investigación, Correa Vega sería el principal articulador de una estructura criminal que conectaba las zonas de producción de cocaína del Catatumbo con redes logísticas y rutas de exportación internacional.

Para movilizar los cargamentos, la organización presuntamente utilizaba la contaminación de contenedores en puertos colombianos y lanchas rápidas conocidas como ‘Go Fast’.

Las autoridades también señalaron que la red contaba con laboratorios propios para procesar cocaína en zonas rurales de Sardinata y Bucarasica, en Norte de Santander, desde donde coordinaba el acopio y procesamiento de derivados de la hoja de coca.

Según el reporte oficial, la estructura mantenía alianzas con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, al que presuntamente pagaba cuotas para obtener protección para sus laboratorios.

Además, habría establecido conexiones con organizaciones criminales de la región Caribe para garantizar la salida de los cargamentos hacia mercados internacionales.

Tras su captura, Daneiro Correa Vega quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan los trámites legales y diplomáticos para definir su extradición a Estados Unidos.