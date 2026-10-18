“Un acto de censura”: María Paz Gaviria cuestiona duramente el retiro de obras del Museo Nacional

La excandidata al Senado por el Partido Liberal y exdirectora de ARTBO, María Paz Gaviria, pasó por los micrófonos de Caracol Radio y rechazó el retiro de alrededor de 50 piezas de arte del Museo Nacional. De hecho, calificó lo ocurrido como un “episodio de censura”.

Además, puso sobre la mesa nuevos interrogantes sobre el procedimiento como: la aparente ausencia de comités de curaduría de arte, desconocimiento sobre las obras, y la decisión de restringir a los ciudadanos para que hagan fotografías de los espacios del museo.

Por ejemplo, se refirió a un caso especifico de aparente desconocimiento: “Hablemos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, sus pósters fueron removidos, pero la improvisación es evidente, porque se dejó una camisa de Bernardo Jaramillo (...) si es un tema ideológico, es una orden que pareciera ni siquiera haber sido cumplida a cabalidad”.

Incluso, se refirió al retiro de objetos que hacían parte de diferentes relatos de la historia: “Quitan una camisa de ciclismo de Lucho Herrera. Quitan un paraguas de caballo viejo. Un traje de Arturo Calle, simplemente se narraban diferentes episodios en la historia de nuestro país”, señaló.

Pero también calificó algunas decisiones como escalofriantes: “¿Por qué arrancar de las paredes del Museo Nacional de Colombia la Séptima Papeleta? ¿Eso qué significa? ¿Hay alguna incomodidad con la constitución de 1991?“, dijo.

Frente a los argumentos del Gobierno sobre que algunas de las piezas podrían representar una “apología a la violencia”, Gaviria defendió la permanencia de estas obras: “El país debe conocer su historia, debe conocer su memoria (...) para no volver a repetir los procesos que la han sumido en violencia”.

Y cuestionó, por ejemplo, que se mantengan algunas piezas como las relacionadas con Pablo Escobar, mientras se retiran otras obras sobre movimientos sociales, víctimas y demás. También defendió la importancia de conservar la memoria de las luchas sociales y de las mujeres.

Igualmente, cuestionó el papel del Ministerio de Cultura, encabezado por Paola Holguín: “La ministra defendió el retiro de las obras el día viernes, y para mí eso merece un rechazo”.

Cerró su conversación con Caracol Radio asegurando: “Yo creo que todos en Colombia y todos en el sector cultural estamos esperando que se le presente un plan al país en materia cultural”, concluyó.