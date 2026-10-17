YELEX se unió a Hamilton y The Prodigiez y presentaron ‘Úsame’, su nuevo sencillo

El artista cartagenero YELEX presentó ‘Úsame’, su nuevo sencillo junto a Hamilton y los productores The Prodigiez, una colaboración que combina los sonidos del afrobeat con una historia centrada en la atracción, el deseo y la decisión de vivir el presente sin preocuparse por el futuro.

La canción representa un nuevo paso en la carrera de YELEX, quien continúa trabajando en la consolidación de su identidad musical y en la búsqueda de espacios dentro de la industria. En esta oportunidad, el cantante comparte proyecto con Hamilton, y con The Prodigiez.

‘Úsame’ presenta una faceta romántica y sensual del artista, partiendo de la historia de dos personas que deciden dejarse llevar por la atracción sin establecer demasiadas condiciones ni hacer promesas sobre lo que ocurrirá después.

“Úsame, úsame, que te apriete que no hay excusa”, canta YELEX en uno de los fragmentos de la canción, frase que resume la temática de la canción, en la que el deseo inmediato y las ganas de prolongar un encuentro se convierten en el eje de la composición.

Para YELEX, esta unión representa una oportunidad para fortalecer su propuesta musical y continuar abriéndose espacio en escenarios creativos de mayor alcance.

YELEX, cuyo nombre de nacimiento es Alejandro López Pérez, nació en Cartagena y ha construido su identidad artística a partir de la relación entre la calle, el Caribe y las tendencias de la música urbana.

Su acercamiento al mundo artístico comenzó durante la infancia, cuando participó como actor en la película colombiana Ángeles de Calle. Posteriormente, creció en el sector Los Ángeles, en El Pozón, Cartagena, experiencias que contribuyeron a la construcción del concepto que hoy identifica su propuesta: ‘El Ángel de Calle’.