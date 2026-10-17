Yuri Buenaventura llevará la salsa sinfónica al Teatro Colsubsidio en Bogotá

Bogotá tendrá dos noches dedicadas a la música colombiana y latinoamericana con la llegada de Yuri Buenaventura y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia al Teatro Colsubsidio, los próximos 23 y 24 de octubre. Los artistas compartirán escenario en ‘Yuri Buenaventura Sinfónico’, una propuesta que busca llevar las canciones del salsero a un formato orquestal, sin dejar de lado la esencia y el ritmo que han marcado su carrera.

El espectáculo plantea un encuentro entre dos formas de hacer música: la energía de la salsa y la riqueza sonora de una orquesta sinfónica. A través de nuevos arreglos, el repertorio de Buenaventura tendrá otros matices, con una interpretación que busca destacar tanto la fuerza de la percusión como la carga emocional de sus canciones.

La propuesta también pone en primer plano el valor cultural de la salsa, un género que ha cruzado fronteras y que recoge distintas influencias del Caribe y de las comunidades afrodescendientes. La intención es mostrar cómo esta música popular puede dialogar con los sonidos sinfónicos sin perder su identidad con el público.

Una trayectoria marcada por el encuentro de culturas

La historia musical de Yuri Buenaventura ha estado ligada al intercambio cultural. Su obra reúne influencias del Pacífico colombiano, el Caribe y la tradición afrolatinoamericana, elementos que han acompañado su desarrollo artístico y su reconocimiento fuera del país.

Durante varias décadas, el cantante ha construido una carrera internacional, especialmente en Francia, donde su música ha encontrado un espacio importante. Ese recorrido también ha estado atravesado por canciones que abordan temas como el amor, la migración, la memoria y las raíces culturales.

En ‘Yuri Buenaventura Sinfónico’, esas historias se encontrarán con la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Los arreglos orquestales permitirán explorar nuevas dimensiones armónicas y dramáticas de las canciones, mientras se conserva el pulso característico de la salsa.

La presentación propone así una experiencia que va más allá de escuchar los temas conocidos del artista. Se trata de redescubrir su repertorio desde otra perspectiva musical, en la que la instrumentación sinfónica acompaña las voces, los ritmos y las historias que han definido su propuesta artística.

Fecha, lugar y entradas

Los conciertos de ‘Yuri Buenaventura Sinfónico’ se realizarán el viernes 23 y el sábado 24 de octubre en el Teatro Colsubsidio, en Bogotá.

Las personas interesadas en asistir pueden consultar la disponibilidad y comprar sus entradas a través de Tuboleta.

Con estas dos presentaciones, Yuri Buenaventura y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia llevarán al escenario una propuesta que reúne distintas tradiciones musicales y que invita al público a acercarse a la salsa desde una sonoridad diferente.