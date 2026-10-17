¿Qué significa la señal roja con dos flechas arriba y una abajo? Hay multa por no cumplirla

Las autoridades de tránsito de Colombia han implementado desde hace mucho tiempo el uso de señales de tránsito con el fin de regular la debida conducción en las diferentes vías del país entendiendo que cada una de estas cumplen una función puntual y le comunican acciones determinadas a los conductores.

Dicho esto, las señales que se encuentran en las vías del país son clasificadas en reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias, cada una cumpliendo la finalidad de dar información a los diferentes actores viales para que transiten siguiendo las precauciones necesarias.

Señales reglamentarias: tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso.

tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Señales preventivas: se emplean para advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este.

se emplean para advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este. Señales informativas: usadas para identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

usadas para identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar. Señales transitorias: pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.

Tenga en cuenta que las marcas de pintura hechas en el pavimento también son señales de tránsito horizontales “y sus indicaciones deben acatarse”, agrega la normativa.

¿Qué significa la señal de tránsito con dos flechas arriba y una abajo?

Principalmente en carretera, los conductores y pasajeros tienen la posibilidad de observar la señal de tránsito con dos flechas negras hacia arriba y otra del mismo color hacia abajo.

Se trata de la SR-12. Esta señal hace parte de la categoría reglamentarias y se empleará para indicar el inicio de un tramo de tres carriles en vías sin separador central, operando uno de los carriles en contraflujo.

Cabe destacar que esta señal tiene figura de fondo blanco, símbolos negros y bordes rojos. Su función es indicar restricciones, límites o prohibiciones en la zona donde se encuentran ubicadas.

Al igual que otras señales, esta también es de obligatorio cumplimiento, pues de no acatarse se estaría cometiendo una infracción, al tiempo que se pone en peligro no solo la vida del conductor, sino de los pasajeros y demás actores viales porque al circular por el sentido contrario aumentan las probabilidades de un accidente de tránsito.

¿Cuál es la multa por infringirla?

Las señales reglamentarias son las más importantes a la hora de conducir, ya que son completamente obligatorias. El no respetarlas es considerado una infracción, por ende, puede hacerse acreedor de una multa en caso de omitirlas.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, el código A05 se refiere a ‘No respetar las señales de tránsito’, que aunque abarca las señales en general, existen otros comparendos orientados a sancionar a conductores que no respeten las señales.

En caso de ser infractor de alguna señal de tránsito en Colombia, la multa mínima que deberá pagar es de 4 SMLDV, es decir, $168.900 pesos para 2026.