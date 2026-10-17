Madre ocañera pide a Sanitas remisión urgente de su hija con meningitis aguda

Norte de Santander.

Una madre de familia en Ocaña, Norte de Santander, hizo un llamado urgente a Sanitas EPS para que se agilice la remisión de su hija de cuatro años, diagnosticada con meningitis aguda y cuyo estado de salud, según relata, es complejo.

A través de un video difundido en redes sociales, la mujer solicitó la intervención de los directivos de esta entidad de salud para conseguir el traslado de la menor a una institución médica de tercer nivel, donde pueda recibir atención de mayor complejidad.

La madre aseguró que ha acudido a diferentes lugares en busca de una solución, pero que no ha logrado concretar la remisión.

Según su testimonio, las dificultades estarían relacionadas con Sanitas EPS, por lo que decidió hacer pública su situación y pedir el apoyo de la ciudadanía para visibilizar el caso.

“Solo quiero que me la remitan para que sí le puedan prestar un mejor servicio, ella es mi vida, es la vida de mi familia, solo pido que me la remitan”, manifestó la mujer.

La familia espera que Sanitas EPS se pronuncie y adelante las gestiones necesarias para resolver la solicitud de traslado de la menor.