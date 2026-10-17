Destruyen complejo para procesar cocaína del ELN en zona rural de Sardinata. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

Un complejo clandestino para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, que pertenecería al Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue localizado y destruido por el Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos en zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

La operación se desarrolló en la vereda San Miguel Encerradero, donde las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, adscrito a la Trigésima Brigada, en coordinación con la Policía, encontraron una infraestructura compuesta por cuatro construcciones destinadas al procesamiento de alcaloides.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, en el lugar fueron incautados 859 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión.

Además, se encontraron más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en la producción de esta droga.

Según información de inteligencia militar, el complejo tenía una capacidad estimada de producción de tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes y estaría al servicio del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN.

Las autoridades estimaron que la destrucción de esta infraestructura representa una afectación económica cercana a los 8.600 millones de pesos para las finanzas de esta estructura armada ilegal.

Con este resultado, el Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos buscan debilitar las economías ilícitas de los grupos armados que delinquen en Norte de Santander.