Cúcuta cierra sus fronteras a hinchas de Atlético Nacional por partido ante el equipo local

Cúcuta.

La Alcaldía de Cúcuta decretó el cierre de fronteras para las barras y los grupos de aficionados que se desplacen de manera organizada para acompañar al Atlético Nacional, con motivo del partido que disputará frente al Cúcuta Deportivo el próximo martes 20 de octubre, a las 6:30 de la tarde, en el estadio General Santander.

La medida quedó establecida en el Decreto 0377 del 16 de octubre de 2026 y fue adoptada luego de que la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol analizara los riesgos asociados al encuentro, clasificado como de alto riesgo.

De acuerdo con el documento, entre los antecedentes considerados por las autoridades están los enfrentamientos entre las barras de ambos equipos, las lesiones a personas, los daños a buses de hinchas visitantes y las afectaciones a viviendas del sector, hechos registrados en el contexto de encuentros anteriores.

La restricción comenzará a las 6:00 de la tarde de este sábado 17 de octubre y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde del miércoles 21 de octubre.

Si el partido es reprogramado, la medida no se extenderá automáticamente a la nueva fecha y será necesario expedir otro acto administrativo.

Durante este periodo, no se permitirá el ingreso al estadio General Santander de elementos distintivos del equipo visitante ni el tránsito o permanencia de personas con prendas de Atlético Nacional en los alrededores del escenario deportivo.

También estarán prohibidas las aglomeraciones, manifestaciones, caravanas y banderazos organizados por sus hinchas.

Como parte de los controles, la Policía Nacional instalará puestos de verificación en los accesos viales a Cúcuta y en las terminales de transporte.

Además, las empresas de transporte especial y las terminales deberán abstenerse de despachar o recibir caravanas organizadas de la barra visitante con destino a la ciudad.

La Alcaldía aclaró que estas disposiciones no restringen la circulación de los residentes ni el ingreso de personas a Cúcuta por motivos diferentes al partido.

Tampoco aplican a la delegación oficial de Atlético Nacional, sus directivos, cuerpo técnico, prensa acreditada y personal logístico.

El incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a acciones correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Con estas disposiciones, las autoridades buscan prevenir enfrentamientos entre las hinchadas y proteger la seguridad de los asistentes, así como de los habitantes de los sectores cercanos al estadio General Santander.