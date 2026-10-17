El Tolima recuperó $321 mil millones para el presupuesto regionalizado 2027 ¿Cómo se logró?

Tolima

En diálogo con Caracol Radio el presentante a la Cámara del Partido Conservador, Guillermo Alvira, explicó el trabajo realizado para lograr que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda aumentara en $321 mil millones los recursos de inversión del presupuesto regionalizado para el Tolima.

Precisamente hace unas semanas se advirtió por parte de la clase política de la región que para el presupuesto 2027 el departamento iba a tener un recorte cercano a los $300 mil millones lo que llevaría a que se redujera de $1.7 billones a $1.4 billones lo que afectaría la inversión a sectores como agua potable y saneamiento básico.

“Es una tarea que logramos desde la primera ponencia del presupuesto nacional donde nos dimos cuenta de habían reducido el regionalizado para el departamento, por eso nos pusimos a trabajar como bancada los congresistas que estamos en las comisiones económicas a pedirle al ministro de Hacienda y al director del DNP para que tuvieran en cuenta al departamento del Tolima que estaba pasando un momento difícil y no estábamos para soportar esa noticia de reducir el presupuesto”, aseguró Guillermo Alvira.

El representante a la Cámara por el Tolima resaltó que no solo se logró recuperar los $300 mil millones, sino que se pudo aumentar en $21 mil millones más los recursos presupuestados para el departamento en el año 2027.

¿Algunos sectores intentaron sacar réditos políticos para atacar a la gobernadora del Tolima?

“Uno debe saber en qué momento hablar en la política, eso como cuando a uno lo están juzgando, uno tiene una primera y segunda instancia, nosotros no nos pusimos a echar culpas porque sabíamos que éramos capaces, por eso nos pusimos fue a pedir y lo logramos”, destacó.

Alvira resaltó que el Tolima tiene un bancada en las comisiones económicas del Congreso que está integrada por los representantes Alejandro Martínez y Carlos Edward Osorio, además de el senador Juan Caicedo que trabajaron para que al Tolima no le quitaran los recursos.

Finalmente, sobre la política regional Guillermo Alvira destacó “Yo no soy de los ismos, yo trabajo por el departamento del Tolima porque me encanta traer resultados, a la doctora Adriana Magali Matiz le tengo un cariño infinito, y donde ella diga y como ella diga yo voy a estar trabajando y haciendo en política y en la amistad como ella lo requiera, estaré al lado de ella hasta cuando me lo permita”.

Sobre la campaña a la Gobernación del Tolima dijo que es prematuro decir si está con Óscar Barreto o con Fernando Borja, pero que tiene claro que existe la posibilidad que los dos sigan con sus campañas hasta al final. Además, que tiene un cariño especial por Borja porque lo acompañó en la campaña a la Cámara de Representantes.