Ibagué será sede del Encuentro Internacional de Centros Culturales y Museos Panópticos

Julio Montiel

En diálogo con Caracol Radio Antonio Aragón, curador del Museo Panóptico, confirmó que Ibagué será sede del Primer Encuentro Internacional de Centros Culturales y Museos Panópticos, que se realizará del 28 al 30 de octubre, y reunirá a representantes de ocho países y nueve panópticos de Iberoamérica, en una programación académica y cultural con entrada gratuita para la ciudadanía.

La ciudad será el escenario diálogo internacional alrededor de estas edificaciones históricas y como resultado de este trabajo se prevé avanzar en la formalización y firma de la ‘Declaración de la ciudad de Ibagué para la creación de la red internacional de panópticos’.

“México, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Colombia, España, Ecuador y Brasil estarán representados en esta primera edición, que busca reconocer los puntos en común y las diferencias entre los panópticos de Iberoamérica, teniendo en cuenta sus tipologías espaciales, sus estados de conservación y sus modelos de gestión. El encuentro tendrá como sede el Museo Panóptico de Ibagué y propiciará el intercambio de experiencias sobre los procesos de restauración, musealización y transformación de estos espacios patrimoniales”, dijo Antonio Aragón, curador del Museo Panóptico.

Durante los tres días del evento expertos y representantes de estas instituciones participarán en ponencias internacionales y mesas de trabajo para compartir conocimientos y experiencias en torno a la conservación, la memoria, la tecnología, la enseñanza del patrimonio y la gestión cultural y museológica.

“La realización de este encuentro representa una oportunidad para proyectar el Museo Panóptico de Ibagué en escenarios internacionales y posicionar a la ciudad como un espacio de diálogo sobre la conservación y los nuevos usos del patrimonio arquitectónico”, resaltó Aragón.

Dato: la asistencia a las ponencias será gratuita, previa acreditación, de acuerdo con las indicaciones que se darán a conocer a través de los canales oficiales.