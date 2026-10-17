Ejército incautó maquinaria utilizada por los Comandos de Frontera para extracción ilegal de oro

Tropas de la Brigada 27 del Ejército adscrita a la Sexta División incautaron dos dragas, motores y otra maquinaria perteneciente a esa estructura criminal comandada en el pasado por el extraditado Geovany Andrés Rojas ‘Araña’.

La operación se desarrolló en zona rural de la vereda Nueva Arabia en el municipio de Puerto Caicedo y las afectaciones para ese grupo criminal ascienden a más de 110 millones de pesos.

Además de las dragas y los motores también fueron incautadas dos clasificadoras, 500 metros de manguera de alta presión, 300 metros de tubería y 400 galones de combustible.

Según el Ejército, la maquinaria que fue incautada tendría la capacidad de extraer cantidades de oro que le dejarían más de 120 millones de pesos en ganancias a los Comandos de Frontera.

Audiencia contra alias Araña en EE.UU. quedó para diciembre

El excomandante de los Comandos de Frontera sería acusado por cargos de narcotráfico a finales de este año, luego de que la audiencia programada para el 16 de octubre pasado fuese aplazada.

El motivo de la solicitud de postergación de la diligencia en la que Rojas sería acusado obedece a que el gobierno norteamericano pidió al juez más tiempo para poder recopilar mayor material probatorio que será usado contra el exjefe de esa banda criminal.