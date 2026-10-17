Corte Suprema decreta el testimonio del prófugo Carlos Ramón González y otros en juicio por UNGRD

La Sala de Primera Instancia, en una decisión de 667 páginas, decretó los testimonios que se tendrán en el juicio contra los congresistas y excongresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz.

Los congresistas y excongresistas mencionados son investigados por presuntamente hacer parte de un supuesto esquema criminal, en el que se habría tranzado con funcionarios del gobierno Petro, su participación en la Comisión de Crédito Público para la aprobación de cupos de endeudamiento, a cambio de contratos.

La Corte, con ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa y participación de los magistrados Jorge Emilio Caldas y Blanca Nélida Barreto, determinó las declaraciones en juicio del prófugo Carlos Ramón González, de los expresidentes del congreso Iván Name y Andrés Calle, del exministro Mauricio Lizcano, del exasesor Jaime Ramírez Cobo -cercano a Laura Sarabia-, y Óscar Enrique Cárdenas.

Además, se determinó la ampliación de la declaración del exdirector de Crédito Público José Roberto Acosta, quien públicamente ha asegurado que el gobierno recibió presiones indebidas de los miembros de esa Comisión para hacer su trabajo, que era sesionar y evaluar los proyectos de endeudamiento.

El alto tribunal, además decretó el testimonio del actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, a petición de la defensa de la representante Karen Manrique. La solicitud fue aprobada debido a que el ministro integró la Comisión de Crédito Público durante el periodo investigado (2023).

Todas las nulidades solicitadas por los procesados fueron rechazadas

La Sala de Primera Instancia también rechazó todas las solicitudes de nulidad presentadas por los congresistas procesados. Por ejemplo en el caso de Manzur, fueron rechazadas todas sus peticiones, en las que argumentaba vulneración a sus garantías en materia de juez natural, traslado de documentos entre otras.

Asimismo, fue despachada desfavorablemente la nulidad en la que varios de los congresistas señalaban que los conjueces Jesús Alfredo Rey y Javier Fonseca habían determinado apoyar el encarcelamiento preventivo de Wadith Manzur y Karen Manrique sin conocer a fondo el expediente y en tiempo récord.

“Cada magistrado o conjuez que integra la Colegiatura, a efectos de la deliberación del proyecto, conoce los aspectos necesarios para decidir y formar autónomamente su criterio. Lo que el ordenamiento no impone es la lectura directa, idéntica y exhaustiva de cada folio del expediente por todos los integrantes: el conocimiento suficiente puede formarse mediante el proyecto, la deliberación y el debate colegiado de los 8 miembros que integraron la Sala”, indicó la Sala.

En resumen, para la Corte, los abogados de los congresistas, en su mayoría, redundaron en los mismos argumentos que ya habían expuesto en anteriores recursos legales que fueron rechazados en su momento por la Sala de Instrucción.

Este martes 20 de octubre se llevará a cabo el inicio de la audiencia preparatoria, en la cual se fijarán estas pruebas con miras a instalar en las próximas semanas la audiencia de juzgamiento para luego de su agotamiento, determinar si son culpables o inocentes.