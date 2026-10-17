Bogotá abre una ventana a los proyectos de vivienda e inversión de todo el país

Colombia

Decidir dónde vivir, o en qué invertir, es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona o de una familia. Para acercar esas decisiones a nuevas oportunidades llega a Bogotá VIVE EXPO 2026, el gran evento inmobiliario y de inversión de Caracol Radio.

El 23, 24 y 25 de octubre, el Centro Comercial Gran Estación será un punto de encuentro entre quienes buscan su próximo hogar, quienes piensan en una inversión y algunas de las constructoras más importantes del país, que estarán presentes con proyectos inmobiliarios de diferentes regiones de Colombia.

La propuesta es reunir en un mismo lugar proyectos y oportunidades para que los visitantes conozcan distintas alternativas de vivienda e inversión y puedan compararlas.

VIVE EXPO está pensado para públicos con sueños diferentes: familias que quieren cambiar de vivienda, jóvenes y profesionales que buscan independizarse, personas interesadas en una segunda vivienda e inversionistas que piensan en construir patrimonio. También para empresarios y profesionales interesados en oficinas y otras alternativas inmobiliarias.

Porque los grandes sueños comienzan con una decisión, y esa decisión se disfruta más cuando se conocen las opciones. La entrada es libre.

Es una invitación de Caracol Radio para pensar en tu próximo gran paso: descubrir proyectos, explorar oportunidades y acercarte a ese hogar, esa inversión o ese patrimonio que hace parte de tus planes.

Datos para agendar

Fecha: 23, 24 y 25 de octubre de 2026

23, 24 y 25 de octubre de 2026 Lugar: Centro Comercial Gran Estación, Bogotá

Centro Comercial Gran Estación, Bogotá Entrada: libre

VIVE EXPO 2026: Proyectos y sueños que se hacen realidad.