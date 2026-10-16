Tragedia en Líbano, Tolima: hombre asesinó a su esposa y luego intentó quitarse la vida

Tolima

Un feminicidio y una tragedia familiar estremecen al municipio del Líbano, en el norte del Tolima. Un hombre asesinó a su pareja sentimental, luego intentó suicidarse y dejó huérfanos a los tres hijos de ambos.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 15 de octubre en una residencia del barrio La Polca, del Líbano, donde Isamael Alberto Manjares Acevedo, de 33 años, le disparó con un arma de fuego a su pareja sentimental, Niversy Michel Pereira Pineda, de 28 años, quien murió en el lugar de los hechos.

Luego, el agresor se disparó en el rostro con la misma arma. Fue trasladado al Hospital Alfonso Jaramillo Salazar del municipio, donde le diagnosticaron muerte cerebral.

“Lo que conocemos hasta el momento por parte de familiares y vecinos es que era una pareja con dificultades de convivencia, tenían discusiones muy seguidas. El hombre, en algún momento, tomando cervezas con amigos, había dicho que la mataba a ella, mataba los tres niños y luego se mataba él”, manifestó la alcaldesa del Líbano, Beatriz Valencia.

Por fortuna, los tres niños, de entre uno y cinco años, se encontraban donde un vecino al momento del crimen, lo que impidió que se registrara una tragedia todavía peor.

“Es lamentable que queden tres niños huérfanos, quienes están bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En estos momentos, nuestro equipo de la Comisaría de Familia ha estado prestando el apoyo. La Policía y la Sijín están haciendo las investigaciones pertinentes”, agregó Valencia.

Se trata del segundo feminicidio cometido en el Líbano en 2026. El primero fue el de María Alejandra Castaño Bermúdez, de 26 años, asesinada en julio, también a manos de su esposo.