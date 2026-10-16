¡Prepárese! Air-e realizará jornada de mejoras técnicas en Centro Histórico de Santa Marta

Santa Marta

En cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad y el sector comercial del Centro Histórico, Air-e Intervenida adelantará este domingo 18 de octubre una jornada de adecuaciones en la red eléctrica que abastece a esta importante zona del distrito.

Las labores se ejecutarán en el horario de 6:30 a. m. a 2:00 p. m. para la reposición de crucetas, elementos eléctricos, instalación de nuevas redes y jornadas de poda técnica preventiva sobre la infraestructura. Durante este horario estarán sin suministro de energía los sectores de la calle 18, entre carreras 2 y 5 y el Parque de los Novios.

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“Buscamos intervenir los puntos críticos identificados en nuestros recorridos conjuntos para brindar a los comerciantes, residentes y turistas la tranquilidad de contar con un sistema eléctrico cada vez más confiable y seguro”, afirmó la gerente territorial de Air-e Intervenida en el Magdalena, Rossana Pardo De Andreis.

Adicionalmente, se podrán presentar pequeñas interrupciones al inicio y cierre de los trabajos en el circuito Manzanares 8, que comprende los barrios Los Troncos, San Pablo, Santa Cecilia, Manzanares, Bellavista, La Tenería y sectores aledaños del Centro.