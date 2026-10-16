Capturan a un hombre que acababa de hurtar en un bus del SITP en Bogotá

Fue capturado en flagrancia un hombre de 28 años, quien acababa de hurtar a una mujer y a un menor de edad quienes se movilizaban en un bus del SITP por la localidad de La Candelaria.

El hombre intentó huir, sin embargo, fue interceptado por uniformados en la plazoleta Bicentenario; cuando le realizaron el registro, le encontraron un arma cortopunzante, dos bolsos y otros elementos. Posteriormente, una de las víctimas llegó al lugar y lo reconoció como uno de los presuntos responsables del hurto.

“Varios delincuentes abordaron un bus del SITP y con armas cortopunzantes le arrebataron un bolso con elementos que posteriormente fueron reconocidos por las víctimas”, aseguró la Teniente Coronel, Elizabeth Erazo Benavides, Comandante Estación de Policía Candelaria.

Durante el procedimiento, se recuperaron una tableta y un celular, elementos avaluados en ocho millones de pesos. El hombre fue capturado por el presunto delito de hurto calificado y agravado y puesto a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso judicial.