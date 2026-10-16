Buscan jóvenes para hacer parte de la policia nacional
Hasta el 31 de octubre hay plazo para presentarse
Cúcuta
La Policía Nacional abrió una nueva convocatoria que le abre la puerta a todos los jóvenes cucuteños y nortesantandereanos, para que sean parte de esa institución.
La Jefe de Incorporación de la entidad en Norte de Santander Teniente Karime Diaz dijo a Caracol Radio que “la única que les ofrece un estudio y salir con trabajo por 25 años”.
Explicó que “tenemos abiertas dos convocatorias, una para servicio militar para aquellos jóvenes entre los 18 y 23 años, que quieran definir su situación militar”.
Además dijo que “también esta la convocatoria de bachiller a administrador policial, que es conocida como bachiller a oficial de la policía nacional esta de 16 años y medio hasta los 29 años, según la condición académica de cada aspirante”
Finalmente señaló que los interesados pueden contactarse a través de la línea de 322 272 8563 porque hasta el 31 de octubre hay plazo, y advirtió que ¡No pueden perder la oportunidad de esta última convocatoria!