Buscan jóvenes para hacer parte de la policia nacional

Cúcuta

La Policía Nacional abrió una nueva convocatoria que le abre la puerta a todos los jóvenes cucuteños y nortesantandereanos, para que sean parte de esa institución.

La Jefe de Incorporación de la entidad en Norte de Santander Teniente Karime Diaz dijo a Caracol Radio que “la única que les ofrece un estudio y salir con trabajo por 25 años”.

Explicó que “tenemos abiertas dos convocatorias, una para servicio militar para aquellos jóvenes entre los 18 y 23 años, que quieran definir su situación militar”.

Además dijo que “también esta la convocatoria de bachiller a administrador policial, que es conocida como bachiller a oficial de la policía nacional esta de 16 años y medio hasta los 29 años, según la condición académica de cada aspirante”

Finalmente señaló que los interesados pueden contactarse a través de la línea de 322 272 8563 porque hasta el 31 de octubre hay plazo, y advirtió que ¡No pueden perder la oportunidad de esta última convocatoria!