‘Vacunatón’ en Bogotá para poner al día a 474 mil menores de edad con esquemas de inmunidad

Bogotá busca poner al día a más de 474 mil menores de edad con sus esquemas de inmunidad. Las coberturas de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, VPH, y los refuerzos de los cinco años, DPT, están muy por debajo de la meta ideal del 95 %. Esto expone a miles de menores a enfermedades graves prevenibles.

Razón por la que 117 colegios de la ciudad fueron priorizados para aplicar los inmunizantes restantes durante el viernes 16 de octubre. La estrategia articula los sectores de Salud y Educación, junto a la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la organización Abrázame, para identificar dosis pendientes y vacunar directamente en las aulas.

“Cada niño y cada niña que todavía no ha recibido la vacuna representa una oportunidad de prevención que podemos acercar a tiempo. La vacunación contra el VPH es una herramienta de salud pública que permite prevenir infecciones por tipos de VPH que pueden causar cáncer, como el de cuello uterino. Por eso necesitamos que las familias y las instituciones educativas se conviertan en aliados activos de esta estrategia”, afirmó el doctor Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana Contra el Cáncer.

Al corte del 4 de septiembre de 2026, la cobertura en VPH en niños de 9 años alcanza el 38,2 % en niñas y al 32,3 % en niños; mientras que en jóvenes de 10 a 17 años, el avance es de solo el 10,8 %. De un censo de 532.678 personas, apenas van 57.978 dosis aplicadas.

Mientras que para el refuerzo DPT, 18.000 niños de cinco años tienen pendiente esta dosis contra la difteria, tétanos y tosferina.

Ante este panorama, la ciudad se unirá a la Cuarta Jornada Nacional de Vacunación. Este viernes 16 de octubre se realizará el Vacunatón Nocturno y el sábado 17 será el día central. La convocatoria también está abierta para gestantes, mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas.